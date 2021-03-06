Khabib Nurmagomedov, Cristiano Ronaldo'nun oğluyla ilgili korkusunu açıkladı

Dünyaca ünlü UFC dövüşçüsü Khabib Nurmagomedov, Cristiano'nun Ronaldo'nun oğlu hakkındaki endişelerini anlattı. Khabib, katıldığı programda Portekizli oyuncuyla son dönemde mesajlaştıklarını söyledi.

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06.03.2021 - 11:36

Khabib Nurmagomedov,

Khabib, katıldığı programda Cristiano Ronaldo'nun oğlu hakkında endişe duyduğunu söyledi. Ringlerden emekli olan dünyaca ünlü eski UFK dövüşçüsü Cristiano Ronaldo ile ilgili bilinmeyen bir gerçeği açıkladı.Khabib, katıldığı programda Cristiano Ronaldo'nun oğlu hakkında endişe duyduğunu söyledi.

Ronaldo ile sık sık konuştuklarını vurgulayan Khabib Nurmagomedov, "Onunla sürekli sohbet ediyoruz. Sık sık mesajlaşıyoruz. Son konuşmamızda motivasyon kaynakları hakkında konuştuk" dedi.



Khabib Nurmagomedov sözlerini "Ronaldo bana oğlunun onun yerine geçmesini istediğini söyledi. Ancak oğlunun bunu başaramayacağından korkuyor" ifadeleriyle sürdürdü.

Ronaldo'nun oğlu Cristiano Jr'ın motivasyon kaynağının eksik olduğundan endişelendiğini dile getiren Khabib, "Cristiano çocukken yalnızca bir çift krampona sahip olmayı hayal ettiğini söyledi. Ancak şu an oğlu her şeye sahip. Oğlunun aynı açlığı, iradeyi hissetmeyeceğinden korkuyor. Her şeye sahip olduğunuzda doğru motivasyonu bulmak zordur" şeklinde konuştu.

Daha önce bu konu hakkında Portekiz basınına demeç veren Ronaldo, "Bu dünyada her şeyin kolay olduğunu düşünüyorlar. Yaşam kalitesi, evler, arabalar, giysinler... Her şeyin kucağına düştüğünü düşüyorlar. Tüm çocuklara ve oğluma bunun tersini aşılamaya çalışıyorum. Bunların, yalnızca yetenekle elde edilmediğini aktarmaya çalışıyorum" demişti.

Cristiano Ronaldo'nun Instagram hesabından paylaştığı aile fotoğraflarından bazıları...