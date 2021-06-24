Khloe Kardashian aldatılmayı bu kez affetmedi

Daha önce Tristan Thompson ile ilişkisinde ihanete uğrayan ancak NBA yıldızını affeden Khloe Kardashian bu kez ilişkisini noktaladı.

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24.06.2021 - 11:02

Khloe Kardashian ve sevgilisi Tristan Thompson yine ayrıldı. İddiaya göre NBA yıldızı Tristan Thompson katıldığı bir ev partisinde sevgilisi Kardashian'ı aldattı.







34 yaşındaki Kardashian, kendisini üçüncü kez aldatan çocuğunun babası Thompson'ı bu kez affetmedi.







ABD basını iddiadan birkaç saat sonra çiftin ayrıldığını duyurdu.







Olaylı partinin bardağı taşıran son damla olduğu ve bu olay sonrasında Kardashian'ın ilişkiyi tekrar barışmamak üzere noktaladığı öğrenildi.







Geçen sene hamileliğinin son günlerinde ihanete uğramasına rağmen sevgilisine bir şans daha vermişti. Thompson'ın, Khloe'yi üvey kız kardeşi Kylie Jenner’ın en yakın arkadaşı Jordyn Woods’la aldattığı iddia edilmişti.

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