Khloe Kardashian eski sevgilisinden ikinci kez hamile mi?

"HER ŞEYİMİ BİLDİKLERİNİ SANIYORLAR"

Hamilelik söylentilerine açıklama getiren Kardashian, attığı tweet’lerle hamileliğin sadece bir dedikodu olduğunu savundu. Kardashian, “Bugünlerde pek fazla sosyal medyaya girmiyorum ve bu da uzak durma nedenlerimden biri. İnsanların söylediği yaralayıcı şeyler. Gördüğüm pek çok şey midemi bulandırıyor. Sosyal medya insanları hakkımda her şeyi bildiklerinden emin. Rahmim dahil! Hastalık bu” dedi.