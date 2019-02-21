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Khloe Kardashian ile Tristan Thompson ayrıldı

ABD’li şov yıldızı Khloe Kardashian, çocuğunun babası Tristan Thompson ile 'ikinci kez ihanet' iddiası sonrası yollarını ayırdı.

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    Tristan Thompson tarafından ikinci kez ihanete uğradığı iddia edilen Khloe Kardashian ayrılık kararı aldı.


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    TMZ’in haberine göre, geçtiğimiz yıl hamileliğinin son günlerinde ihanete uğrayan ve affeden Kardashian kendisini ikinci kez aldatan Thompson’a yeni bir şans vermedi.
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    Thompson’ın geçtiğimiz hafta sonunda Kardashian’ın kız kardeşi Kylie Jenner’ın yakın arkadaşı Jordyn Woods’la samimi anları ortaya çıkmıştı.


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    Bu olayın üzerine 34 yaşındaki Kardashian, kızı True’nun babasıyla görüşmeme kararı aldı.
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