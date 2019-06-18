Khloe Kardashian O.J. Simpson’ın mı kızı?
ntv.com.tr
Bir süredir ortada dolaşan “Khloe Kardashian O.J. Simpson’ın kızı” söylentisine O.J. Simpson yanıt verdi.
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Khloe Kardashian’ın babasının O.J. Simpson olduğu söylentileri uzun zamandır dolaşıyordu.
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2Karısını öldürdüğü gerekçesiyle cinayetle suçlanan O.J. Simpson, Kardashian/Jenner kardeşlerin babası Robert Kardashian ile yakın arkadaştı.
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3Simpson, Kardashian'ların annesi Kris Jenner’la da yakındı.
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Simpson, Twitter hesabında yayınladığı videoda “Bildiğiniz gibi Bob Kardashian benim için bir kardeş gibiydi. O harika biriydi. Kris’le tanıştı ve evlendi. Birliktelerken mükemmel zaman geçiriyorlardı. Ne yazık ki bitti. Asla Kris’e karşı romantik ya da cinsel bir ilgim olmadı. Onun da bana karşı bir ilgisi olduğuna dair bir belirti görmedim. Tüm bu hikayeler düzmece. Kötü ve tatsız” dedi.
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Simpson ayrıca, “Diğer kardeşleri gibi Khloe ile de gurur duyuyorum. Net gerçek şu ki o benim kızım değil” ifadesini kullandı.
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Amerikan futbol yıldızı O.J. Simpson, Nicole Brown'la yedi yıllık evliliğini bitirmesinin ardından, Brown’ın, yeni taşındığı evin hemen önünde ölü bulunması neticesinde cinayetle suçlanmıştı.
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Simpson için “Dream Team” (Rüya Takımı) adıyla kurulan avukat ordusu içinde Kardashian Kardeşler’in babası Robert Kardashian da yer almıştı. Simpson'ın avukatlarının gayretleriyle hukuk mücadelesi yerini ırkçılığa bırakmıştı.
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Sonuçta, tüm kanıtlara rağmen Simpson masum bulunmuş ancak yarattığı manevi zararlar için eski eşinin ailesine 33 milyon dolar ödemeye mahkum edilmişti.
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Yıllar sonra 2008'de silahlı soygun ve adam kaçırma suçundan tutuklanan Simpson, dokuz yıllık hapis hayatının sonunda 2017’de şartlı tahliye edilmişti.