Khloe Kardashian O.J. Simpson’ın mı kızı?

Simpson, Twitter hesabında yayınladığı videoda “Bildiğiniz gibi Bob Kardashian benim için bir kardeş gibiydi. O harika biriydi. Kris’le tanıştı ve evlendi. Birliktelerken mükemmel zaman geçiriyorlardı. Ne yazık ki bitti. Asla Kris’e karşı romantik ya da cinsel bir ilgim olmadı. Onun da bana karşı bir ilgisi olduğuna dair bir belirti görmedim. Tüm bu hikayeler düzmece. Kötü ve tatsız” dedi.