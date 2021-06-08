Khloe Kardashian 'yaratık' benzetmesine tepki gösterdi

"KENDİNİ FEMİNİST OLARAK GÖRMEMELİSİN"

Kardashian, “Böyle hissettiğin için üzgünüm. Beni engelleme ya da takip etmeme hakkın var. Orada sessizce ağrı çeken pek çok kişiye yardım etmeye çalışıyorum. Sen tamamen kendi fikirlerini dile getiriyorsun. Ben de benimkini” şeklinde yorum yaptı.

Kardashian ayrıca eleştiren kişinin "feminist" yazan Twitter biyografisini de hedef aldı ve şöyle yazdı:

"Bir kadına sebepsiz yere saldırıyorsan kendini feminist olarak görmemen gerektiğini düşünüyorum."