Khloe Kardashian yeni stiliyle bambaşka
ntv.com.tr
Khloe Kardashian, Amerikalı şarkıcı Diana Ross’un 75'inci doğum günü partisi için oluşturduğu farklı stiliyle yıldızlarla dolu partide rol çaldı.
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Khloe ve Kourtney Kardashian, anneleri Kris Jenner ve sevgilisi Corey Gamble ile birlikte Diana Ross'un 75’inci doğum günü partisine katıldı.
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Los Angeles’taki Warwick bölgesinde yapılan partide en dikkat çeken isim Khloe Kardashian oldu.
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Khloe Kardashian, Amerikalı şarkıcı Diana Ross’un doğum günü partisi için oluşturduğu farklı stiliyle yıldızlarla dolu partide rol çaldı.
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Kıvırcık ve kabarık saçlarıyla tanınan Diana Ross’a benzemeye çalışan 34 yaşındaki Khloe Kardashian, saç stiliyle bambaşka görünüyordu.
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Partinin bir diğer dikkat çeken ismi derin göğüs dekolteli takım elbisesiyle Kourtney Kardashian oldu.
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663 yaşındaki anneleri Kris Jenner, yeşil parıltılı elbisesiyle partiye katıldı.
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Kardashian kardeşler, partiden eğlenceli anları Instagram hesaplarından paylaştı.
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Kardashian’ların paylaşımlarında, partiye Beyonce’nin de katıldığı görüldü.
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