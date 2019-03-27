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Khloe Kardashian yeni stiliyle bambaşka

ntv.com.tr

Khloe Kardashian, Amerikalı şarkıcı Diana Ross’un 75'inci doğum günü partisi için oluşturduğu farklı stiliyle yıldızlarla dolu partide rol çaldı.

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    Khloe ve Kourtney Kardashian, anneleri Kris Jenner ve sevgilisi Corey Gamble ile birlikte Diana Ross'un 75’inci doğum günü partisine katıldı.

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    Los Angeles’taki Warwick bölgesinde yapılan partide en dikkat çeken isim Khloe Kardashian oldu.

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    Khloe Kardashian, Amerikalı şarkıcı Diana Ross’un doğum günü partisi için oluşturduğu farklı stiliyle yıldızlarla dolu partide rol çaldı.

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    Kıvırcık ve kabarık saçlarıyla tanınan Diana Ross’a benzemeye çalışan 34 yaşındaki Khloe Kardashian, saç stiliyle bambaşka görünüyordu.

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    Partinin bir diğer dikkat çeken ismi derin göğüs dekolteli takım elbisesiyle Kourtney Kardashian oldu.

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    63 yaşındaki anneleri Kris Jenner, yeşil parıltılı elbisesiyle partiye katıldı.
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    Kardashian kardeşler, partiden eğlenceli anları Instagram hesaplarından paylaştı.

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    Kardashian’ların paylaşımlarında, partiye Beyonce’nin de katıldığı görüldü.

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