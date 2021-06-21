Khloe Kardashian’dan burun estetiği itirafı

FİLTRESİZ FOTOĞRAFI SIZDIRILMIŞTI

Khloe Kardashian’ın canlı yayındaki estetik itirafından önce, sürekli olarak Photoshop ve diğer vücut şekillendirme uygulamalarıyla görünümünü değiştirdiği eleştirilerine maruz kalmıştı. İddiaları hep yalanlayan Kardashian için işler bikinili fotoğraflarının izinsiz bir şekilde sosyal medyaya sızdırılmasıyla değişmişti. Good American markasının çekimleri için kamerası karşısına geçen ve leopar desenli bir bikiniyle pozlar veren Khloe Kardashian’ın filtresiz görüntüleri nisan ayında sosyal medyada yayınlanınca olay olmuştu.

Çeşitli forumlara da sızdırılan fotoğrafın yayılmasına Kardashian ekibi sinirlense de forumlarda beğeniyle karşılanmıştı. Herhangi bir düzenlenme yapılmadığı ya da filtre uygulanmadığı iddia edilen fotoğraflarda Kardashian’ın bel kıvrımları daha az belirgin, cildi yapay bir şekilde parlamıyor olsa da hayranları, Khloe’yi oldukça etkileyici bulduklarını yorumlarına yansıtmışlardı.