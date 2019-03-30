Khloe Kardashian'dan hayranına sürpriz hediye
Ünlü reality şov yıldızı Khloe Kardashian, "Bunun için 20 saat çalışmam lazım" diyen hayranına hayatı boyunca unutamayacağı bir sürpriz yaptı.
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1Minik kızının babası Tristan Thompson tarafından hem hamileyken hem de daha sonra aldatılan ve onu affetmeyen Khloe Kardashian, yaşadığı zor günlerde bir hayranını mutlu etti.
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34 yaşındaki Kardashian, Kaelynn Abner adlı hayranının, kendi giyim markasının imzasını taşıyan bir kot pantolon hakkında "Bunu satın almak için 20 saat çalışmam gerektiğini fark ettim. Onlara bayılıyorum. Fazla vardiyaya değer" şeklinde tweet'ini görünce ona hemen bir sürpriz yaptı.
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3Abner'ın tweet'ini gören Kardashian "Onları beğenmene sevindim" diye yanıt yazdı. Sonra da Abner için; kendi firmasının ürünlerinden oluşan kocaman bir koli hazırlatıp ona gönderdi.
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4Kaelynn Abner ise Kardashian'ın koleksiyonundan birçok parça içeren paketini alınca Twitter üzerinden teşekkür etti.
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5Genç kadın kıyafetlerin hepsini deneyip, sosyal medyadan paylaştı.
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Los Angeles'ta objektiflere takılan Kardashian ise gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.
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7Khloe Kardashian'ın sevgilisi Tristan Thompson, Kylie Jenner'ın en yakın arkadaşı Jordyn Woods ile yakınlaşmış ve bu durum ortaya çıkmıştı.