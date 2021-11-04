Khloe Kardashian ikinci kez corona virüse yakalandı

Khloe Kardashian

Kardashian/Jenner Ailesi’nin 37 yaşındaki üyesi Khloe Kardashian, Covid-19’a yakalandı. Ünlü reality show yıldızı, kendisiyle birlikte üç yaşındaki kızı True’nun da corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Kardashian, durumlarıyla ilgili sosyal medyadan yaptığı bilgilendirmede, “Neyse ki aşılıyım, dolayısıyla iyi olacağım. Karantinadayız ve mevcut kurallara uyuyoruz. Herkes kendine dikkat etsin” dedi.

Bu, Khloe Kardashian’ın ikinci kez corona virüse yakalanışı. Ünlü yıldız, 2020’nin başlarında Covid-19’la müzadele etmişti. İlk hastalığında kusma, titreme, migren, öksürük, ateşte ani yükseliş ve düşüş gibi semptomlar yaşadığını söyleyen Kardashian, "Migren hastasıyım ama bu gördüğüm en çılgın baş ağrısıydı" demişti.