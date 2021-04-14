Khloe Kardashian'ın kızı True 3 yaşında

Khloe Kardashian'ın basketbolcu Tristan Thompson ile ilişkisinden dünyaya gelen kızı True 3 yaşına bastı. Kardashian, kızının doğum gününü kardeşi Kylie Jenner'ın Hidden Hills'teki malikanesinde gösterişli bir parti ile kutladı.
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14.04.2021 - 06:35
Kardashian-Jenner ailesinin üyelerinden olan Khloe Kardashian, kızı True'nun 3. yaş günü için animasyon filmi Frozen'dan esinlenerek bir etkinlik düzenledi.
Partinin ev sahipliğini ise Kylie Jenner üstlendi. Jenner, yeğeni için Hidden Hills'teki malikanesinin kapılarını açtı. True'nun yeni yaşını kutlamak için düzenlenen partide hiçbir masraftan kaçınılmadı.
Frozen' filminin karakterlerine bürünmüş görevliler, davetlileri balonlarla süslenen evin girişinde karşıladı.
Temaya uygun bir şekilde masalar ve oyun alanları hazırlandı.
Kızıyla çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlayan Khloe Kardashian, True'nun büyüdüğüne bir türlü inanamadığını dile getirdi.
ardashian, "Seni her 'True Bebeğim' diye çağırdığımda ağlıyorum ve sen de beni düzeltiyorsun. En tatlı sesinle "Ben bebek değilim" diyorsun. Senin büyümene hazır değilim, ama şunu bilmelisin ki; yaşın kaç olursa olsun, sen benim için her zaman True Bebek olacaksın" ifadelerini kullandı.
Khloe Kardashian, kızının hayatını hayal bile edemeyeceği şekilde değiştirdiğini belirtti.
True'ya, "Benim en iyi arkadaşım sensin" diyen Kardashian, "Senin büyüdüğünü izlemek benim için en büyük onur" ifadelerini kullandı.
Khloe Kardashian, duygusal mesajını, "Senin gözlerinden akıp giden hayatı izlemek çok özel ve büyülü bir şey... Seninle geçirdiğim her dakikaya ömrümün sonuna kadar değer vereceğim. Beni seçtiğin için teşekkür ederim. Tanrım beni bir meleğimle kutsadığın için teşekkür ederim. Mutlu yıllar bebeğim" sözleriyle bitirdi.
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