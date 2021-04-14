Khloe Kardashian'ın kızı True 3 yaşında

ardashian, "Seni her 'True Bebeğim' diye çağırdığımda ağlıyorum ve sen de beni düzeltiyorsun. En tatlı sesinle "Ben bebek değilim" diyorsun. Senin büyümene hazır değilim, ama şunu bilmelisin ki; yaşın kaç olursa olsun, sen benim için her zaman True Bebek olacaksın" ifadelerini kullandı.