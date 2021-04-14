Khloe Kardashian'ın kızı True 3 yaşında

Khloe Kardashian'ın basketbolcu Tristan Thompson ile ilişkisinden dünyaya gelen kızı True 3 yaşına bastı. Kardashian, kızının doğum gününü kardeşi Kylie Jenner'ın Hidden Hills'teki malikanesinde gösterişli bir parti ile kutladı.

14.04.2021 - 06:35

Khloe Kardashian'ın kızı True 3 yaşında - 1
Kardashian-Jenner ailesinin üyelerinden olan Khloe Kardashian, kızı True'nun 3. yaş günü için animasyon filmi Frozen'dan esinlenerek bir etkinlik düzenledi.
Khloe Kardashian'ın kızı True 3 yaşında - 2
Partinin ev sahipliğini ise Kylie Jenner üstlendi. Jenner, yeğeni için Hidden Hills'teki malikanesinin kapılarını açtı. True'nun yeni yaşını kutlamak için düzenlenen partide hiçbir masraftan kaçınılmadı.
Khloe Kardashian'ın kızı True 3 yaşında - 3
Frozen' filminin karakterlerine bürünmüş görevliler, davetlileri balonlarla süslenen evin girişinde karşıladı.
Khloe Kardashian'ın kızı True 3 yaşında - 4
Temaya uygun bir şekilde masalar ve oyun alanları hazırlandı.
Khloe Kardashian'ın kızı True 3 yaşında - 5
Kızıyla çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlayan Khloe Kardashian, True'nun büyüdüğüne bir türlü inanamadığını dile getirdi.

Khloe Kardashian'ın kızı True 3 yaşında - 6
ardashian, "Seni her 'True Bebeğim' diye çağırdığımda ağlıyorum ve sen de beni düzeltiyorsun. En tatlı sesinle "Ben bebek değilim" diyorsun. Senin büyümene hazır değilim, ama şunu bilmelisin ki; yaşın kaç olursa olsun, sen benim için her zaman True Bebek olacaksın" ifadelerini kullandı.
Khloe Kardashian'ın kızı True 3 yaşında - 7
Khloe Kardashian, kızının hayatını hayal bile edemeyeceği şekilde değiştirdiğini belirtti.
Khloe Kardashian'ın kızı True 3 yaşında - 8
True'ya, "Benim en iyi arkadaşım sensin" diyen Kardashian, "Senin büyüdüğünü izlemek benim için en büyük onur" ifadelerini kullandı.

Khloe Kardashian'ın kızı True 3 yaşında - 9
Khloe Kardashian, duygusal mesajını, "Senin gözlerinden akıp giden hayatı izlemek çok özel ve büyülü bir şey... Seninle geçirdiğim her dakikaya ömrümün sonuna kadar değer vereceğim. Beni seçtiğin için teşekkür ederim. Tanrım beni bir meleğimle kutsadığın için teşekkür ederim. Mutlu yıllar bebeğim" sözleriyle bitirdi.
Khloe Kardashian'ın kızı True 3 yaşında - 10
Khloe Kardashian'ın kızı True 3 yaşında - 11
Khloe Kardashian'ın kızı True 3 yaşında - 12
Khloe Kardashian'ın kızı True 3 yaşında - 13
Khloe Kardashian'ın kızı True 3 yaşında - 14
Khloe Kardashian'ın kızı True 3 yaşında - 15
Khloe Kardashian'ın kızı True 3 yaşında - 16

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