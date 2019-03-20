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Kiğılı'nın 'Light Magic' koleksiyonu

ntv.com.tr

Kiğılı defilesi moda, iş, sanat ve spor dünyasının yoğun katılımıyla gerçekleşti

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    Erkek hazır giyim markalası Kiğılı, Sonbahar/Kış 19-20 koleksiyonunu tanıttı. Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul kapsamında düzenlediği defileyle ‘Light Magic’ isimli koleksiyonunu modaseverlerin beğenisine sunan Kiğılı, cesur ve alışılagelmişin dışındaki çizgileriyle beğeni topladı.

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    GİYİM PERAKENDESİ BULUŞTU

    GİYİM PERAKENDESİ BULUŞTU

    Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı ve Kiğılı CEO’su Hilal Suerdem’in yanı sıra Türk perakende sektörünün önde gelen isimleri Mudo Onursal Başkanı Mustafa Taviloğlu, Derimod Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Zaim, APS Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Osman Benzeş gibi isimlerin de katılımına sahne olan defile, moda severler tarafından da büyük ilgi gördü.

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    CASUAL VE SPOR ERKEK TARZI

    CASUAL VE SPOR ERKEK TARZI

    CASUAL VE SPOR ÜRÜNLER AĞIRLIKTA

    30 farklı modelin sahne aldığı; casual ile spor ürünlerin ağırlıklı olduğu koleksiyon, ‘mistizm’ temasını son trend dokunuşlar, zengin renk tonları, güçlü ve modern bir çizgi ile erkek giyiminde buluşturdu. 

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    KİĞILI EKİBİNİN İMZASI

    KİĞILI EKİBİNİN İMZASI

    Alışılmışın dışındaki konsept ve tasarımlarla dikkatleri üzerine çeken koleksiyon, Kiğılı Kreatif Direktörü Sait Çakıcı ve Marka Direktörü İlkay Keleş tarafından hazırlanırken; defilenin koreograflığını ise Uğurhan Akdeniz üstlendi.

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    HEDEF Y KUŞAĞI TÜKETİCİ

    HEDEF Y KUŞAĞI TÜKETİCİ

    ‘Light Magic’ koleksiyonu ile odaklandığı psikografik bilgilerle, tüketici davranışlarını ve alışkanlıklarını analiz eden Kiğılı, özellikle Y jenerasyonun beklentilerine hitap ederken; sihirli dokunuşlarla mistizmi günümüze uyarlayarak podyuma taşıdı. 

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    TOPRAK TONLARI ÖNE ÇIKTI

    TOPRAK TONLARI ÖNE ÇIKTI
    ‘Maneviyat’, ‘doğa’ ve ‘mistizm’ üçgeni etrafında şekillenen koleksiyonda, özellikle baharat renkleri öne çıkarken; toprak tonları, griler, lacivert ve mavi tonları, taş rengi ve siyah koleksiyonda kullanılan diğer renkler arasında yer aldı.
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    Kiğılı defilesi, Mercedes Benz Fashion Week, İstanbul
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