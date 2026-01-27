Kilis mutfağının vazgeçilmezi. Sabah aç karnına tüketiliyor, vücut direncini artırıyor

Zahterin özellikle zeytinyağıyla beraber çiğ tüketilmesi gerektiğinin altını çizen usta isim, tüketicilerin sabahları aç karınla zahteri zeytinyağına bandırıp yemesi gerektiğini ve zahterin bu şekilde fayda göstererek kişinin vücut direncini arttırdığını anlattı. Zahter genellikle kışın tercih edilse de yazın yiyenleri de var.

Zahteri tadan vatandaşlar ise bu yöresel tadın hem lezzetli hem de şifa deposu olduğunu belirtiyor ve faydalarını saymakla bitiremiyor.