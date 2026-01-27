Kilis mutfağının vazgeçilmezi. Sabah aç karnına tüketiliyor, vücut direncini artırıyor
27.01.2026 10:40
İHA
Kilis'in değişmeyen lezzetlerinden zahter, kış aylarında sofraların vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Zahter, şifa deposu olarak bilinirken içeriğindekiler sayesinde de vücut direncini arttırıyor.
Kış aylarında içeriği sayesinde, insan bağışıklığını güçlendiren ve vücut direncini arttıran zahter, kış aylarının yine vazgeçilmezi oldu. Zahter ustası Yakup Zahteroğlu, zahterin atalardan kalma bir gelenek olduğunu söyledi. Zahteroğlu, zahterin yüzyıllardır Kilislilerin kendi evinde bazı baharatları karıştırarak yaptığı bir lezzet olduğunu söyledi.
"KIŞIN YAPILAN ZAHTER DAHA LEZZETLİ"
Usta isim, yıllar öncesinde büyüklerin kış hazırlığı olarak hazırladığı zahterin içerisinde; leblebi, menengiç, karpuz çekirdeği, tarhana, kavurga, susam, rezene, kişniş, kekik, yer fıstığı, sumak, toz biber ve kimyon gibi baharatların ve ürünlerin yer aldığını söyledi.
Teknolojinin gelişmediği dönemde tüm malzemelerin dibekte dövüldüğünü anlatan Zahteroğlu, elde edilen zahterin kış boyunca tüketildiğini, yıl sonu veya yılbaşında yapılan zahterin de daha lezzetli olduğunu belirtti.
SABAH AÇ KARINLA TÜKETİLMELİ
Zahterin özellikle zeytinyağıyla beraber çiğ tüketilmesi gerektiğinin altını çizen usta isim, tüketicilerin sabahları aç karınla zahteri zeytinyağına bandırıp yemesi gerektiğini ve zahterin bu şekilde fayda göstererek kişinin vücut direncini arttırdığını anlattı. Zahter genellikle kışın tercih edilse de yazın yiyenleri de var.
Zahteri tadan vatandaşlar ise bu yöresel tadın hem lezzetli hem de şifa deposu olduğunu belirtiyor ve faydalarını saymakla bitiremiyor.