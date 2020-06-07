Killing Eve dizisiyle ünlenen daire şimdi kiralık

Psikopat Villanelle, kendine has yöntemlerle istenen kişiyi öldürmekten zevk alan Rus kökenli bir katildir.

Eve Polastri ise ondan tamamen farklı olarak İngiliz iç istihbarat teşkilatı MI5’ta masa başında çalışan düşük rütbeli bir memurdur.

İyi giden bir evliliği ama monoton bir kariyeri vardır.

Çalıştığı birim Villanelle’in işlerinden birisini araştırmaya başlayınca tabiri caizse onun hayatına da renk gelir.

Konuyu takıntı haline getirmeye başlayan Eve, dahil olduğu yeni bir ekip sayesinde Villanelle'in peşine düşer.

Bu durum zamanla Villanelle’in dikkatini çeker ve o da Eve’i radarına alır.