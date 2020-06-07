Killing Eve dizisiyle ünlenen daire şimdi kiralık

07.06.2020 - 10:04
GECELİĞİ 297 STERLİN
Art Nouveau tarzına sahip apartman, 1906 yılında Ramos ailesi tarafından yaptırılmış. Apartman, ayrıca bahçeye ve özel bir havuza da sahip. Geceliği 297 sterline oda kiralanabilinen apartman, Barcelona’nın en ünlü apartman dairelerinden.
İngiliz yazar Luke Jennings’in Codename Villanelle adlı kitabından uyarlanan Killing Eve, MI5’ta görevli memur Eve’in, art arda cinayetler işleyen Villanelle'in peşine düşmesiyle başlıyor.
Sandra Oh ile Jodie Comer'in başrollerde yer aldığı yapım, sıradan bir detektiflik dizisi gibi görünse de alışık olduğumuzdan farklı ilerliyor.
Psikopat Villanelle, kendine has yöntemlerle istenen kişiyi öldürmekten zevk alan Rus kökenli bir katildir.
Eve Polastri ise ondan tamamen farklı olarak İngiliz iç istihbarat teşkilatı MI5’ta masa başında çalışan düşük rütbeli bir memurdur.
İyi giden bir evliliği ama monoton bir kariyeri vardır.
Çalıştığı birim Villanelle’in işlerinden birisini araştırmaya başlayınca tabiri caizse onun hayatına da renk gelir.
Konuyu takıntı haline getirmeye başlayan Eve, dahil olduğu yeni bir ekip sayesinde Villanelle'in peşine düşer.
Bu durum zamanla Villanelle’in dikkatini çeker ve o da Eve’i radarına alır.