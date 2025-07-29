Kilo vermek için "mikro" egzersiz: Sadece 30 saniye sürüyor

Uzmanlar, uzun yürüyüşler yerine kısa ve sık adımların sağlığa büyük katkılar sağlayabileceğini söylüyor.

Kilo vermek için "mikro" egzersiz: Sadece 30 saniye sürüyor - 1

Geleneksel egzersiz anlayışında sıkça yer bulan “günde 10.000 adım” hedefi, birçok kişi için göz korkutucu olabilir. Özellikle tam zamanlı çalışanlar ya da egzersiz rutini olmayan bireyler için bu hedefe ulaşmak çoğu zaman mümkün olmayabiliyor. Ancak son bilimsel araştırmalar, bu konuda umut verici yeni bir yaklaşımı gündeme taşıyor: mikro yürüyüşler.

DailyMail'de yer alan habere göre; Uzmanlar, yalnızca 10 ila 30 saniyelik kısa yürüyüşlerin bile sağlığa önemli katkılar sunduğunu belirtiyor. Ofis içinde kısa bir tur atmak ya da birkaç kat merdiven çıkmak gibi basit aktiviteler, metabolizmayı harekete geçirerek enerji tüketimini artırabiliyor.

Yayınlanan bir araştırmada, farklı sürelerde yürüyen gönüllülerden toplanan veriler incelendi. Araştırmaya göre, kısa ama sık yürüyüş yapan bireyler, aynı mesafeyi uzun sürede yürüyenlere kıyasla yüzde 60’a kadar daha fazla enerji harcadı. Bu da daha hızlı bir metabolizma ve daha yüksek kalori yakımı anlamına geliyor.

YAŞAM HABERLERİ

Kilo vermek için "mikro" egzersiz: Sadece 30 saniye sürüyor - 2

HAREKETSİZLİK SESSİZ TEHLİKE

Dünya genelinde her dört yetişkinden biri yeterince hareket etmiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) göre, Amerikan nüfusunun yaklaşık yarısı fazla kilolu ya da obez. Yılda yaklaşık 300.000 ölüm, fiziksel hareketsizlik ve kötü beslenme alışkanlıklarıyla ilişkilendiriliyor.

Dr. Zulia Frost, USA Today’e yaptığı açıklamada, “Mikro yürüyüşler, özellikle hareketsiz bireyler veya iyileşme sürecindekiler için etkili. Bu, harekete yeniden başlamanın erişilebilir bir yolu,” ifadelerini kullandı.

Kilo vermek için "mikro" egzersiz: Sadece 30 saniye sürüyor - 3

KISA ADIMLAR UZUN VADEDE ETKİLİ

Uzman diyetisyen Albert Matheny ise, Women’s Health dergisine yaptığı açıklamada, “Önemli olan elinizden geleni yapmak. Eğer 'beş mil yürüyemem' diyorsanız, 30 saniyelik yürüyüşler de son derece faydalı. Bu, herkes için daha ulaşılabilir,” dedi.

Yemeklerden sonra yapılan kısa yürüyüşlerin sindirimi kolaylaştırdığı ve kan şekerini dengelediği biliniyor. Ayrıca gün boyunca kısa süreli hareket etmek, enerji seviyelerini artırıyor, sırt ağrılarını azaltıyor ve konsantrasyonu güçlendiriyor.

Uzmanlar, her saat başı sadece beş dakikalık bir yürüyüş molasının bile kan dolaşımını artırabileceğini ve ruh halini iyileştirebileceğini vurguluyor. Mikro yürüyüşlerin stresi azalttığı, yaratıcılığı tetiklediği ve üretkenliği olumlu etkilediği belirtiliyor.


Kilo vermek için "mikro" egzersiz: Sadece 30 saniye sürüyor - 4

7 BİN ADIM YETERLİ OLABİLİR

Yakın zamanda yapılan ve yaklaşık 60 ayrı çalışmanın analiz edildiği bir başka araştırma, sağlıklı kalmak için 10.000 adıma gerek olmadığını ortaya koydu. Araştırmaya göre, günde 7.000 adım atmak; bunama, kalp hastalıkları ve bazı kanser türlerinin riskini önemli ölçüde azaltıyor.


Kilo vermek için "mikro" egzersiz: Sadece 30 saniye sürüyor - 5

160 bin kişinin sağlık verileri incelendiğinde, günlük 7.000 adım atan bireylerin kalp-damar hastalığına yakalanma riskinin yüzde 25, bunama riskinin ise yüzde 38 oranında daha düşük olduğu görüldü. Aynı zamanda depresyona yakalanma olasılıklarının da, yalnızca 2.000 adım atanlara göre belirgin şekilde daha düşük olduğu tespit edildi.

Kilo vermek için "mikro" egzersiz: Sadece 30 saniye sürüyor - 6

Yeni bulgular, egzersizin göz korkutucu olmaması gerektiğini gösteriyor. Uzmanlar, uzun yürüyüşler yerine, gün içine serpiştirilen mikro yürüyüşlerin hem erişilebilir hem de etkili bir alternatif sunduğunu vurguluyor. Sağlık için ilk adımı atmak artık sadece 30 saniye sürebilir.

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