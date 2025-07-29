Kilo vermek için "mikro" egzersiz: Sadece 30 saniye sürüyor

HAREKETSİZLİK SESSİZ TEHLİKE

Dünya genelinde her dört yetişkinden biri yeterince hareket etmiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) göre, Amerikan nüfusunun yaklaşık yarısı fazla kilolu ya da obez. Yılda yaklaşık 300.000 ölüm, fiziksel hareketsizlik ve kötü beslenme alışkanlıklarıyla ilişkilendiriliyor.

Dr. Zulia Frost, USA Today’e yaptığı açıklamada, “Mikro yürüyüşler, özellikle hareketsiz bireyler veya iyileşme sürecindekiler için etkili. Bu, harekete yeniden başlamanın erişilebilir bir yolu,” ifadelerini kullandı.