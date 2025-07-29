Kilo vermek için "mikro" egzersiz: Sadece 30 saniye sürüyor
Uzmanlar, uzun yürüyüşler yerine kısa ve sık adımların sağlığa büyük katkılar sağlayabileceğini söylüyor.
Geleneksel egzersiz anlayışında sıkça yer bulan “günde 10.000 adım” hedefi, birçok kişi için göz korkutucu olabilir. Özellikle tam zamanlı çalışanlar ya da egzersiz rutini olmayan bireyler için bu hedefe ulaşmak çoğu zaman mümkün olmayabiliyor. Ancak son bilimsel araştırmalar, bu konuda umut verici yeni bir yaklaşımı gündeme taşıyor: mikro yürüyüşler.
DailyMail'de yer alan habere göre; Uzmanlar, yalnızca 10 ila 30 saniyelik kısa yürüyüşlerin bile sağlığa önemli katkılar sunduğunu belirtiyor. Ofis içinde kısa bir tur atmak ya da birkaç kat merdiven çıkmak gibi basit aktiviteler, metabolizmayı harekete geçirerek enerji tüketimini artırabiliyor.
Yayınlanan bir araştırmada, farklı sürelerde yürüyen gönüllülerden toplanan veriler incelendi. Araştırmaya göre, kısa ama sık yürüyüş yapan bireyler, aynı mesafeyi uzun sürede yürüyenlere kıyasla yüzde 60’a kadar daha fazla enerji harcadı. Bu da daha hızlı bir metabolizma ve daha yüksek kalori yakımı anlamına geliyor.