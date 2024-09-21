Kilo vermek isteyen kaşık kaşık yiyor! Hem protein hem de kalsiyum bombası

Kilo vermek, birçok kişi oldukça sancılı bir süreçtir. Ancak beslenme alışkanlıklarınızdaki bazı basit değişikliklerle kısa sürede dilediğiniz forma ulaşmanız mümkün.

Kilo vermek isteyen kaşık kaşık yiyor! Hem protein hem de kalsiyum bombası - 1

LOR PEYNİRİ

Yüksek oranda kalsiyum içeren lor peyniri, içeriğindeki probiyotikler sayesinde sindirim sistemini kontrol altında tutar ve metabolizmayı hızlandırır. 

Lor peynirinin 100 gramlık bir porsiyonu 80 mg kadar kalsiyum içerir. Bu da hem kemikleri besler, hem de kilo verilmesine yardımcı olur. Ekstra vücut ağırlığını kaybetmeyi hedefleyen bir kişi, yaklaşık 500 gr sade, şekersiz ve yağsız lor tüketmelidir.

YAŞAM HABERLERİ

Kilo vermek isteyen kaşık kaşık yiyor! Hem protein hem de kalsiyum bombası - 2

ORGANİK YOĞURT

Journal of Nutrition'da yayınlanan bir araştırma, organik yoğurdun içerdiği amino asitlerin yağ yakımını hızlandırdığınını kanıtladı. Ayrıca tam yağlı süt ürünlerinin, zamanla obezite ve tip 2 diyabet riskini de azalttığı duyuruldu.

Tam yağlı ev yoğurdu, yağ yakımını destekleyen konjuge linoleik asit ve  bağırsaklarınızın işlevini iyileştiren probiyotik bakteriler içerir. Ek olarak iltihap söktürücü bir etkisi de vardır.

Kilo vermek isteyen kaşık kaşık yiyor! Hem protein hem de kalsiyum bombası - 3

GREYFURT

12 hafta boyunca 91 obezite hastasının izlendiği 2006 tarihli araştırma, yemeklerden önce yarım taze greyfurt yemenin, fazladan ortalama 1,6 kilo kaybına yol açtığını ortaya koydu.

Kilo vermek isteyen kaşık kaşık yiyor! Hem protein hem de kalsiyum bombası - 4

SOMON

Somon, muhteşem bir yüksek kaliteli protein kaynağıdır. Vücudun ihtiyacı olan sağlıklı yağlar bakımından zengin olan somon, iltihabı azaltmaya yardımcı olur. Omega-3 yağ asitleri ile yüklüdür ve metabolik hastalıkların tedavisinde önemli bir rol oynar.

Kilo vermek isteyen kaşık kaşık yiyor! Hem protein hem de kalsiyum bombası - 5

ACI BİBER

Acı biberin ana etken maddesi olan kapsaisinin termojenik bir bileşen olduğu biliniyor ve bu yüksek kapsein, iştahın azalmasına yardımcı oluyor.


Kilo vermek isteyen kaşık kaşık yiyor! Hem protein hem de kalsiyum bombası - 6

YUMURTA

Düşük kalorili yüksek protein içeren besinlerin başında gelen yumurta, metabolik hızı artırır. Ayrıca yumurtanın içindeki protein, kas kütlesi oluşturmak ve korumak için harika bir seçenektir.

Kilo vermek isteyen kaşık kaşık yiyor! Hem protein hem de kalsiyum bombası - 7

KAKAO ÇEKİRDEKLERİ

Kakao, enerji kullanımını ve metabolizmayı düzenlemeye yardımcı olmasının yanı sıra tokluk hissini de artırır. 


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