Kilo vermek isteyen kaşık kaşık yiyor! Hem protein hem de kalsiyum bombası

LOR PEYNİRİ

Yüksek oranda kalsiyum içeren lor peyniri, içeriğindeki probiyotikler sayesinde sindirim sistemini kontrol altında tutar ve metabolizmayı hızlandırır.

Lor peynirinin 100 gramlık bir porsiyonu 80 mg kadar kalsiyum içerir. Bu da hem kemikleri besler, hem de kilo verilmesine yardımcı olur. Ekstra vücut ağırlığını kaybetmeyi hedefleyen bir kişi, yaklaşık 500 gr sade, şekersiz ve yağsız lor tüketmelidir.