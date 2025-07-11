Kilo vermeyi hızlandıracak 7 sabah alışkanlığı: Metabolizmayı hızlandırıyor
Kalori saymak yeterli değil; kilo verme süreci güne başlarken başlıyor. Bilimsel bulgular ve uzman görüşleri, sabah saatlerinde yapılan basit alışkanlıkların metabolizma üzerinde sanıldığından çok daha büyük etkiler yarattığını ortaya koyuyor. Uzmanlar, düzenli bir uyanma saati, su tüketimi, hafif fiziksel aktivite ve güneş ışığına maruz kalmanın, hem hormonal dengeyi hem de iştah kontrolünü olumlu yönde etkilediğini belirtiyor.
BİYOLOJİK RİTMİNİZİ DESTEKLEYİN
Her sabah aynı saatte uyanmak, vücudun doğal saati olan sirkadiyen ritmi koruyor. Bu ritmin bozulması; açlık, tokluk ve stres hormonlarının dengesini etkileyerek kilo alımına zemin hazırlayabiliyor. Uzmanlar, hafta sonları dâhil olmak üzere sabit bir uyku-uyanma düzeninin metabolizmayı dengede tuttuğuna dikkat çekiyor.