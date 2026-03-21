Kilolarca satılıyordu, beyaz altın şimdi tonlarca satıldı. Kan şekerini dengeliyor

Ramazan öncesi günde 2 veya 3 sefer yaptığımız badem şekerini Ramazan ayı içerisinde 10 posta yani 10 ton civarında badem şekeri üretimi yapıp sattık. Bu güzel bir rakam, bir ay içerisinde 10 ton badem şekeri satmak, güzel bir rakam. Şekerimizi tamamen şeker pancarından yapıyoruz. Başka bir ürün katılmıyor. Badem de tamamen bölgenin bademidir. Elazığ, Adıyaman, Şanlıurfa, Tunceli ve Pertek'ten toplanan bademlerle şekerimizi yapıyoruz. İthal badem kullanmıyoruz. İthal bademle yapılan badem şekerinin hem içi sert olur hem de lezzetli olmaz. Ramazan ayında vatandaşlar tarafından yoğun bir talep vardı. Ramazan ayının soğuk geçmesinden dolayı vatandaşlarımız badem şekerine doyarak bizleri mutlu etti" dedi.