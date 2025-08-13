Kilosu 800 liradan satışa çıktı

Kuru incir sezonunun başlamasıyla birlikte Aydın Ticaret Odası'nda Kuru İncir Alım Töreni düzenlendi. Törene Aydın Valisi Yakup Canbolat, Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, Aydın Sanayi Odası Başkanı Gökhan Maraş ve üreticiler katıldı. Buharkent, Kuyucak, Köşk, Germencik ve İncirliova ilçelerinden olmak üzere toplam 13 üreticiden kuru incir alımı yapıldı. Aydın Ticaret Borsası'na teslim edilen ilk kuru incir ise sembolik olarak kilosu 800 liradan alındı.