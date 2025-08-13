Kilosu 800 liradan satışa çıktı

Aydın'da sezonun ilk kuru inciri, üreticiler tarafından kilosu 800 liradan Aydın Ticaret Borsası'na teslim edildi.

Kilosu 800 liradan satışa çıktı - 1

Kuru incir sezonunun başlamasıyla birlikte Aydın Ticaret Odası'nda Kuru İncir Alım Töreni düzenlendi. Törene Aydın Valisi Yakup Canbolat, Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, Aydın Sanayi Odası Başkanı Gökhan Maraş ve üreticiler katıldı. Buharkent, Kuyucak, Köşk, Germencik ve İncirliova ilçelerinden olmak üzere toplam 13 üreticiden kuru incir alımı yapıldı. Aydın Ticaret Borsası'na teslim edilen ilk kuru incir ise sembolik olarak kilosu 800 liradan alındı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kilosu 800 liradan satışa çıktı - 2

Törende konuşan Aydın Valisi Yakup Canbolat, incirin anavatanının Türkiye olduğunu söyledi.

Kilosu 800 liradan satışa çıktı - 3

Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur ise yeni sezonda şu ana kadar, ülke olarak 57 bin 320 ton gerçekleşen ihracatın 43 bin 210 tonunun Aydın'dan gerçekleştiğini vurguladı.

Kilosu 800 liradan satışa çıktı - 4
DAHA FAZLA GÖSTER