Kim Jaejoong'tan kızdıran 1 Nisan şakası

K-Pop grubu JYJ’den Kim Jaejoong’un corona virüse yakalandığına dair 1 Nisan şakası hayranlarını öfkelendirdi.

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02.04.2020 - 07:12

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını nedeniyle birçok ülkede üst düzey alarm verilirken, Güney Kore’de pop yıldızı Jaejoong yaklaşık iki milyon takipçili hesabından sevenlerini korkutan bir paylaşım yaptı.





New York Times’ın haberine göre şarkıcı, corona virüse yakalandığını söyleyince hayranları arasında korku ve üzüntünün yayılmasına yol açtı. Sosyal medyada Güney Koreli yıldıza destek mesajları yağarken, bazı basın yayın organları ve K-Pop fan siteleri şarkıcının duyurusunu son dakika haberi olarak paylaştı.





Şok dalgasının üzerinden çok geçmeden Jaejoong işin aslını ortaya koyan yeni bir paylaşım yaparak duyurusunun 1 Nisan şakası olduğunu itiraf etti.





Bunun üzerine hayranları arasındaki üzüntünün yerini bu kez öfke aldı. Instagram’da bir hayranı, “Meselenin bu kadar ciddi olduğu bir zamanda nasıl olup da böyle bir eşek şakası yapabiliyorsun? Gerçekten hayal kırıklığı” ifadelerini kullandı.

Eleştiri yağmuru nedeniyle zor anlar yaşayan şarkıcı hesabını bir süre devre dışı bıraktı.



