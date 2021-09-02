Kim Jong-Un zayıfladı, boynu ortaya çıktı

Bir dönem aldığı kilolarla gündemden düşmeyen Kim Jong-Un, zayıflamaya devam ediyor. Yüz hatları belirginleşen hatta boynu ortaya çıkan Kuzey Kore liderinin hızla zayıflaması, yine sağlık problemi ihtimalini gündeme getirdi.

02.09.2021 - 09:24

Kim Jong-Un zayıfladı, boynu ortaya çıktı - 1

Verdiği kilolarla gündeme gelen Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un (37) başkent Pyongyang’daki Gençlik Günü kutlamaları sırasında çekilen videoda her zamankinden daha zayıf göründü.

Kim Jong-Un zayıfladı, boynu ortaya çıktı - 2

Gençlik Günü kutlamala beyaz bir gömlek giyen Kim’in, 6 ay öncesine göre yüz kıvrımlarının belirginleştiği ve eskiden kilosu nedeniyle görünmeyen boynunun ortaya çıktığı dikkat çekti.

Kim Jong-Un zayıfladı, boynu ortaya çıktı - 3

Eskiden kilosu nedeniyle gömlek düğmeleri gergin duran Kim’in son görüntüsünde kıyafetleri üstünden düşecekmiş gibi duruyor.

Kim Jong-Un zayıfladı, boynu ortaya çıktı - 4

Geçen yıl 138 kilo olduğu tahmin edilen Kim’in 44 kilo verdiği düşünülürken, Kuzey Kore liderinin neden zayıfladığıysa bilinmiyor. Hatta diyet mi yaptığı yoksa sağlık problemi olduğumu tartışılıyor.

Kim Jong-Un zayıfladı, boynu ortaya çıktı - 5
İşte Kim Jong-Un önceki fotoğrafları...
Kim Jong-Un zayıfladı, boynu ortaya çıktı - 6
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Kim Jong-Un zayıfladı, boynu ortaya çıktı - 7

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Kim Jong-Un zayıfladı, boynu ortaya çıktı - 8
Kim Jong-Un zayıfladı, boynu ortaya çıktı - 9
Kim Jong-Un zayıfladı, boynu ortaya çıktı - 10
Kim Jong-Un zayıfladı, boynu ortaya çıktı - 11
Kim Jong-Un zayıfladı, boynu ortaya çıktı - 12

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