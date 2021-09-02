Kim Jong-Un zayıfladı, boynu ortaya çıktı

02.09.2021 - 09:24
Verdiği kilolarla gündeme gelen Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un (37) başkent Pyongyang’daki Gençlik Günü kutlamaları sırasında çekilen videoda her zamankinden daha zayıf göründü.
Gençlik Günü kutlamala beyaz bir gömlek giyen Kim’in, 6 ay öncesine göre yüz kıvrımlarının belirginleştiği ve eskiden kilosu nedeniyle görünmeyen boynunun ortaya çıktığı dikkat çekti.
Eskiden kilosu nedeniyle gömlek düğmeleri gergin duran Kim’in son görüntüsünde kıyafetleri üstünden düşecekmiş gibi duruyor.
Geçen yıl 138 kilo olduğu tahmin edilen Kim’in 44 kilo verdiği düşünülürken, Kuzey Kore liderinin neden zayıfladığıysa bilinmiyor. Hatta diyet mi yaptığı yoksa sağlık problemi olduğumu tartışılıyor.