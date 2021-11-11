Kim Kardashian 1 dakikada 1 milyon dolar kazandı

Haberler 11.11.2021 - 08:37
Kim Kardashian, giyim markasının çıkardığı yeni koleksiyonunun internet üzerindeki satışlarında 1 dakikada 1 milyon dolar kazandı.
Kardashian'ın giyim markası SKIMS, dünyaca ünlü marka Fendi ile işbirliği yaparak yeni bir koleksiyon çıkardı.
Üç yıl önce hayata geçirdiği giyim markasıyla çıkarılan yeni koleksiyon büyük ilgi çekti.
New York Post’un haberine göre; Yeni koleksiyon satışa çıkar çıkmaz satıldı.
En uygun fiyatlı ürün olan 100 dolarlık çorap sütyeni de şu anda tüm renk ve bedenlerde tükendi.