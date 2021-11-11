Kim Kardashian 1 dakikada 1 milyon dolar kazandı

Kim Kardashian, giyim markasının çıkardığı yeni koleksiyonuyla internet satışlarından 1 dakikada 1 milyon dolar gelir elde etti.

Haberler 11.11.2021 - 08:37

Kim Kardashian 1 dakikada 1 milyon dolar kazandı - 1

, giyim markasının çıkardığı yeni koleksiyonunun internet üzerindeki satışlarında 1 dakikada 1 milyon dolar kazandı.


Kim Kardashian 1 dakikada 1 milyon dolar kazandı - 2

Kardashian'ın giyim markası SKIMS, dünyaca ünlü marka Fendi ile işbirliği yaparak yeni bir koleksiyon çıkardı.


Kim Kardashian 1 dakikada 1 milyon dolar kazandı - 3

Üç yıl önce hayata geçirdiği giyim markasıyla çıkarılan yeni koleksiyon büyük ilgi çekti.


Kim Kardashian 1 dakikada 1 milyon dolar kazandı - 4

New York Post’un haberine göre; Yeni koleksiyon satışa çıkar çıkmaz satıldı.


Kim Kardashian 1 dakikada 1 milyon dolar kazandı - 5

En uygun fiyatlı ürün olan 100 dolarlık çorap sütyeni de şu anda tüm renk ve bedenlerde tükendi.

YAŞAM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER