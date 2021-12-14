Kim Kardashian avukat oluyor

Hayaline yaklaştığını açıklayan Kim Kardashian, ilk sınavı geçtiğini ve avukat olma hayaline bir adım daha yaklaştığını açıkladı.

Haberler 14.12.2021 - 09:39

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, ABD'nin California eyaletinde avukat olmak için geçilmesi gereken sınavlardan ilkini geçtiğini duyurdu.


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Avukat olmak istediğini 2019'da açıklayan Kardashian, bu sınavda daha önce üç defa başarısız olmuştu.


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41 yaşındaki yıldız, açıklamasında takipçilerine hedeflerinden vazgeçmemeleri tavsiyesinde bulundu.


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Kardashian "Bana bu yolun okuldan mezun olmaktan daha zor olduğunu, neredeyse imkansız olduğunu söylemişlerdi" dedi.


Kim Kardashian avukat oluyor - 5

Kardashian, "Bugün aynaya baktığımda kendimle gurur duyuyorum. Bu benim için kolay bir yolculuk değildi. İki yılda üç sınavdan kaldım ama pes etmedim ve başarana kadar daha fazla çalıştım" diye konuştu.

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