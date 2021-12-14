Kim Kardashian avukat oluyor

Haberler 14.12.2021 - 09:39
Kim Kardashian, ABD'nin California eyaletinde avukat olmak için geçilmesi gereken sınavlardan ilkini geçtiğini duyurdu.
Avukat olmak istediğini 2019'da açıklayan Kardashian, bu sınavda daha önce üç defa başarısız olmuştu.
41 yaşındaki yıldız, açıklamasında takipçilerine hedeflerinden vazgeçmemeleri tavsiyesinde bulundu.
Kardashian "Bana bu yolun okuldan mezun olmaktan daha zor olduğunu, neredeyse imkansız olduğunu söylemişlerdi" dedi.
Kardashian, "Bugün aynaya baktığımda kendimle gurur duyuyorum. Bu benim için kolay bir yolculuk değildi. İki yılda üç sınavdan kaldım ama pes etmedim ve başarana kadar daha fazla çalıştım" diye konuştu.