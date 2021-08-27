Kim Kardashian boşandıktan sonra da eşinin soyadını kullanacak

Geçtiğimiz günlerde adını değiştirmek için mahkemeye başvuran Kanye West'in aksine, Kim Kardashian, boşandıktan sonra da West soyadını kullanacak. Kaynaklar, bu tercihin nedenini açıkladı.

ntv.com.tr 27.08.2021 - 09:15

Kim Kardashian boşandıktan sonra da eşinin soyadını kullanacak - 1

Ünlü reality show yıldızı Kim Kardashian, boşanma aşamasında olduğu rap şarkıcısı eski eşi Kanye West’in soyadını bırakmıyor. TMZ’nin haberine göre, 44 yaşındaki şarkıcı Kanye West,  kendisi için seçtiği “Ye” adını resmen almak için mahkemeye başvururken, 40 yaşındaki Kardashian ise West soyadını boşandıktan sonra da kullanmaya devam edecek.

Kim Kardashian boşandıktan sonra da eşinin soyadını kullanacak - 2

Kaynaklara göre, Kardashian, dört çocuğuyla aynı soyadı paylaşmayı önemsiyor ve bu nedenle çocukları NorthPsalmChicago ve Saint gibi o da West soyadını taşıyacak.

Kim Kardashian boşandıktan sonra da eşinin soyadını kullanacak - 3

Haziran ayında çıkan haberlerde Kim Kardashian’ın kendisinden imza isteyen hayranına imzalı fotoğrafını hediye ederken, imzasında, boşanma aşamasında olduğu eşi Kanye West’in soyadını da kullanması dikkat çekmişti. Kardashian’ın imzasının sonundaki “West”, evlilik isminin baş harflerini kullandığı KKW Beauty markasının tanıtımı için bir tutarlılık ya da zorunluluk konusu olarak da algılanıyor.

Kim Kardashian boşandıktan sonra da eşinin soyadını kullanacak - 4

Ayrılmalarına rağmen dostane ilişkilerini sürdüren Kardashian ve West çifti, son dönemde rap şarkıcısının yeni albüm lansmanlarında yan yana geliyor. Kardashian, Donda albümü için üst üste lansmanlar yapan West’in etkinliklerinde boy göstererek eski eşine desteğini göstermişti.

Kim Kardashian boşandıktan sonra da eşinin soyadını kullanacak - 5
Öte yandan Kanye West ise adını tamamen değiştirmeye çalışıyor. Tam adı Kanye Omari West olan, ancak Kanye West olarak tanınan ünlü şarkıcı, kendisine seçtiği yeni adı mahkemeden onaylatmak için geçtiğimiz günlerde başvuru yapmıştı. Şarkıcı, adını basitleştirmek, sadece “Ye” olmak istiyor.
Kim Kardashian boşandıktan sonra da eşinin soyadını kullanacak - 6

ÜÇ YIL ÖNCE AÇIKLADI

Bu, West’in adını değiştirmesiyle ilgili çıkan ilk haber değildi. Çünkü şarkıcı, 2018’de Twitter’da yazdığı mesajda, “Resmi olarak Kanye West olarak biliniyorum. Adım ‘YE’” demişti. West, şimdi bu adı resmileştirmek istiyor.

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