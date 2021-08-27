Kim Kardashian boşandıktan sonra da eşinin soyadını kullanacak

Ünlü reality show yıldızı Kim Kardashian, boşanma aşamasında olduğu rap şarkıcısı eski eşi Kanye West’in soyadını bırakmıyor. TMZ’nin haberine göre, 44 yaşındaki şarkıcı Kanye West, kendisi için seçtiği “Ye” adını resmen almak için mahkemeye başvururken, 40 yaşındaki Kardashian ise West soyadını boşandıktan sonra da kullanmaya devam edecek.