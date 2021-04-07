Forbes'un milyarderler listesine giren Kim Kardashian cilt bakım işine giriyor

Forbes'un açıkladığı 2021'in en zenginleri listesine 1 milyar dolarlık servetiyle girerek resmen milyarde ilan edilen Kim Kardashian, yeni bir işe girişiyor. Makyaj ve vücut şekillendirici markası olan Kardashian, cilt bakım markası kurarak kardeşi Kylie Jenner'a rakip oluyor.

ntv.com.tr 07.04.2021 - 06:59 | Son Güncelleme : 07.04.2021 - 07:29

Forbes'un milyarderler listesine giren Kim Kardashian cilt bakım işine giriyor - 1

Forbes dergisine göre 1 milyar dolarlık servetiyle 2021'in milyarderleri arasına giren reality show yıldızı Kim Kardashian, iş dünyasındaki ağırlığını artırıyor. Ancak 40 yaşındaki Kardashian’ın, kız kardeşi Kylie Jenner’ın oyun alanına girdiği görülüyor.  KKW Beauty adlı güzellik şirketi ve Skims adlı vücut şekillendirici markası olan Kardashian, cilt bakım işine giriyor.

Forbes'un milyarderler listesine giren Kim Kardashian cilt bakım işine giriyor - 2

YENİ MARKANIN ADI BELLİ OLDU

TMZ’nin haberine göre Kardashian, cilt bakım markasına SKKN BY KIM adını vermek için ticari marka tescil başvurusu yaptı. Ticari başvuru belgelerine göre Kardashian, yeni markası altında cilt, saç ve tırnaklar için geniş bir ürün yelpazesinin yanı sıra kokular ve kozmetik ürünler geliştirecek.

Forbes'un milyarderler listesine giren Kim Kardashian cilt bakım işine giriyor - 3

KARDEŞİNE RAKİP OLUYOR

Bugüne kadar Kylie Skin markasıyla kendini cilt bakım ürünlerine adayan tek Kardashian/Jenner üyesi Kylie Jenner’dı. Şimdilik ailede Kylie Jenner’a ilk rakip Kim Kardashian oldu.

Forbes'un milyarderler listesine giren Kim Kardashian cilt bakım işine giriyor - 4

MİLYARDERLER KULÜBÜNE GİRDİ

Kardashian, Ocak 2021’de KKW Beauty şirketinin yüzde 20’lik kısmının satış anlaşmasını tamamlayarak servetine  200 milyon dolar ekledi. Hissesini Coty şirketine satan Kardashian, böylece milyarderler kulübüne girdi.

Forbes'un milyarderler listesine giren Kim Kardashian cilt bakım işine giriyor - 5

"MARKAMIN BÜYÜMESİYLE GURUR DUYUYORUM"

Amerikalı yıldız, satış sonrası yaptığı açıklamada, “KKW markasının son dört yıldaki büyümesiyle gurur duyuyorum. Yenilikçi, gelişimci ve dünyanın her yerinden müşterilere yeni ürünler sunma yeteneğine sahip Coty firmasıyla çalışmak için can atıyorum. Bu işbirliği, Coty gibi yerleşmiş bir kurumun inanılmaz kaynaklarından yararlanırken, bana yaratıcı unsurları geliştirme fırsatı verecek” ifadesini kullanmıştı.

Forbes'un milyarderler listesine giren Kim Kardashian cilt bakım işine giriyor - 6

CoverGirl, Sally Hansen ve OPI gibi dünyanın en büyük güzellik markalarına ev sahipliği yapan Coty şirketi, Kim Kardashian’ın 22 yaşındaki kardeşi Kylie Jenner’ın Kylie Cosmetics adlı kozmetik şirketinin yüzde 51’lik hissesini Kasım 2019’da 600 milyon dolara satın almıştı.  

Forbes'un milyarderler listesine giren Kim Kardashian cilt bakım işine giriyor - 7
Forbes'un milyarderler listesine giren Kim Kardashian cilt bakım işine giriyor - 8
Forbes'un milyarderler listesine giren Kim Kardashian cilt bakım işine giriyor - 9
Forbes'un milyarderler listesine giren Kim Kardashian cilt bakım işine giriyor - 10

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