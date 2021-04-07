Forbes'un milyarderler listesine giren Kim Kardashian cilt bakım işine giriyor

YENİ MARKANIN ADI BELLİ OLDU

TMZ’nin haberine göre Kardashian, cilt bakım markasına SKKN BY KIM adını vermek için ticari marka tescil başvurusu yaptı. Ticari başvuru belgelerine göre Kardashian, yeni markası altında cilt, saç ve tırnaklar için geniş bir ürün yelpazesinin yanı sıra kokular ve kozmetik ürünler geliştirecek.