Forbes'un milyarderler listesine giren Kim Kardashian cilt bakım işine giriyor

ntv.com.tr 07.04.2021 - 06:59 | Son Güncelleme : 07.04.2021 - 07:29
Forbes dergisine göre 1 milyar dolarlık servetiyle 2021'in milyarderleri arasına giren reality show yıldızı Kim Kardashian, iş dünyasındaki ağırlığını artırıyor. Ancak 40 yaşındaki Kardashian’ın, kız kardeşi Kylie Jenner’ın oyun alanına girdiği görülüyor. KKW Beauty adlı güzellik şirketi ve Skims adlı vücut şekillendirici markası olan Kardashian, cilt bakım işine giriyor.
YENİ MARKANIN ADI BELLİ OLDU
TMZ’nin haberine göre Kardashian, cilt bakım markasına SKKN BY KIM adını vermek için ticari marka tescil başvurusu yaptı. Ticari başvuru belgelerine göre Kardashian, yeni markası altında cilt, saç ve tırnaklar için geniş bir ürün yelpazesinin yanı sıra kokular ve kozmetik ürünler geliştirecek.
KARDEŞİNE RAKİP OLUYOR
Bugüne kadar Kylie Skin markasıyla kendini cilt bakım ürünlerine adayan tek Kardashian/Jenner üyesi Kylie Jenner’dı. Şimdilik ailede Kylie Jenner’a ilk rakip Kim Kardashian oldu.
MİLYARDERLER KULÜBÜNE GİRDİ
Kardashian, Ocak 2021’de KKW Beauty şirketinin yüzde 20’lik kısmının satış anlaşmasını tamamlayarak servetine 200 milyon dolar ekledi. Hissesini Coty şirketine satan Kardashian, böylece milyarderler kulübüne girdi.
"MARKAMIN BÜYÜMESİYLE GURUR DUYUYORUM"
Amerikalı yıldız, satış sonrası yaptığı açıklamada, “KKW markasının son dört yıldaki büyümesiyle gurur duyuyorum. Yenilikçi, gelişimci ve dünyanın her yerinden müşterilere yeni ürünler sunma yeteneğine sahip Coty firmasıyla çalışmak için can atıyorum. Bu işbirliği, Coty gibi yerleşmiş bir kurumun inanılmaz kaynaklarından yararlanırken, bana yaratıcı unsurları geliştirme fırsatı verecek” ifadesini kullanmıştı.
CoverGirl, Sally Hansen ve OPI gibi dünyanın en büyük güzellik markalarına ev sahipliği yapan Coty şirketi, Kim Kardashian’ın 22 yaşındaki kardeşi Kylie Jenner’ın Kylie Cosmetics adlı kozmetik şirketinin yüzde 51’lik hissesini Kasım 2019’da 600 milyon dolara satın almıştı.