Kim Kardashian çocuklarını uyandırması için piyanist tuttu

Kim Kardashian, lüks yaşamına ağızları açık bırakacak bir detay daha eklemeyi başardı. 1,2 milyar dolarlık serveti olan Kardashian, bu defa çocukları için bir müzisyen tuttu.

41 yaşındaki reality show yıldızı, Instagram’da yaptığı paylaşımda dört çocuğu için bir piyanistle anlaştığını duyurdu.