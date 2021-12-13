Kim Kardashian çocuklarını uyandırması için piyanist tuttu

Kim Kardashian, 1,2 milyar dolarlık servetiyle lüks yaşamın sınırlarını zorluyor. Ünlü reality show yıldızı, sabahları çocuklarını Noel şarkılarıyla uyandıracak bir piyanisti işe aldığını duyurdu.

Haberler - ntv.com.tr 13.12.2021 - 11:07 | Son Güncelleme : 13.12.2021 - 11:14

Kim Kardashian çocuklarını uyandırması için piyanist tuttu - 1

, lüks yaşamına ağızları açık bırakacak bir detay daha eklemeyi başardı. 1,2 milyar dolarlık serveti olan Kardashian, bu defa çocukları için bir müzisyen tuttu.

41 yaşındaki reality show yıldızı, Instagram’da yaptığı paylaşımda dört çocuğu için bir piyanistle anlaştığını duyurdu.

Kim Kardashian çocuklarını uyandırması için piyanist tuttu - 2

Philip Cornish adlı piyanistin görevi, Kardashian’ın çocukları North (8), Saint (6), Chicago (3) ve Psalm’ı (2) aralık ayı boyunca sabahları uyandırmak.

Kim Kardashian çocuklarını uyandırması için piyanist tuttu - 3

Kardashian, paylaştığı videoda, “Günaydın! Aralık ayı boyunca her sabah Philip Cornish bize piyanoda Noel müzikleri çalarak çocukları uyandırmak üzere gelecek” dedi.

Kim Kardashian çocuklarını uyandırması için piyanist tuttu - 4

Kardashian, Philip Cornish’in, evlerinin oturma odasında krem rengi bir piyanoyu çaldığı görüntüyü paylaştı.

Kim Kardashian çocuklarını uyandırması için piyanist tuttu - 5

Kanye West ile boşanma aşamasında olan Kim Kardashian, çocuklarıyla birlikte yaşadığı Los Angeles’taki evini özel ışıklandırmayla Noel’e hazırladı.

Kim Kardashian çocuklarını uyandırması için piyanist tuttu - 6

Kardashian, West ile evliyke yaşadığı evde çocuklarıyla birlikte kalmaya devam ediyor. Ayrılık sonrası evden giden, 44 yaşındaki rap şarkıcısı West oldu.

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