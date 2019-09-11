Kim Kardashian dakikalar içinde 2 milyon dolar kazandı
ntv.com.tr
Kim Kardashian, yeni çıkardığı vücut şekillendirici korse koleksiyonunun satışa çıkmasından saniyeler sonra satış patlaması yaşadı. Kardashian'ın dakikalar içinde 2 milyon dolarlık gelir elde ettiği belirtildi.
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Kim Kardashian, dün SKIMS adını verdiği vücut şekillendirici korse koleksiyonunu satışa çıkardı.
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38 yaşındaki ABD’li reality şov yıldızı ve girişimci, yeni çıkardığı koleksiyonuyla dakikalar içinde 2 milyon dolarlık gelir elde etti.
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3TMZ'nin haberine göre, daha önce Kimono adını verdiği için geleneksel Japon kıyafetleri ile Uzak Doğu kültürüne karşı saygısızlıkla suçlanan ve bu nedenle koleksiyonunun adını değiştiren Kardashian, yeni ürünlerinin satış hızıyla kendi rekorunu kırdı.
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Daha önce ürettiği Spanx adındaki ürünlerin 12 ayda 4 milyon dolarlık satış getirisi olmuştu. Ancak bu defa bir yıllık gelirin yüzde 50’si sadece bir günde sağlandı.
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Kardashian, 100 doların altında fiyatlara satılan ürünlerinin ilk tanıtımını ağustos ayında Instagram hesabından yapmış, “Hayranlarım ve takipçilerim benim için büyük bir ilham kaynağı. Her zaman onların geri dönüşlerini, fikirlerini dinliyorum ve yeni marka adıyla ilgili düşüncelerini paylaştıkları için minnettarım” ifadesini kullanmıştı.