Kim Kardashian dekorasyon alışverişinde (Yaz saçı)
Kim Kardashian, Khloe Kardashian ve Scott Disick; Keeping Up with the Kardashians (KUWTK) çekimleri için ev dekorasyon merkezindeydi. Kim Kardashian, çene hizasında bob kesimi yeni saç stiliyle dikkat çekti.
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1Kim Kardashian, Khloe Kardashian ve Scott Disick; California Calabasas'taki Plata Taqueria & Cantina'da öğlen yemeği sonrası soluğu ev dekorasyon merkezinde aldı.
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2Keeping Up with the Kardashians çekimleri için dükkana gelen aile üyelerinden Kim Kardashian hem stili hem de yeni saçlarıyla dikkat çekti.
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38 yaşındaki televizyon yıldızı. MET Gala'daki deniz kızı saç modelinde değişikliğe gitti.
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Kardashian geçen yaz olduğu gibi tercihini klasikten yana kullandı.
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5Kısa bob modelinde saçlarıyla dikkat çeken Kim Kardashian eşofman ve bluzuyla farklı tarzını ortaya koydu.