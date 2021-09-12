Kim Kardashian deri maskeyle tanınmaz halde

"ARTIK KAPAK KIZIYIM"

Daha önce Met Gala’ya defalarca kez katılan Kardashian, en son 2019’da Thierry Mugler'in özel tasarım elbisesini giymişti. Kardashian, bu Met Gala ile ilgili konuşurken, "Katıldığım ilk sene ile bu sene arasında çok fark var. İlk seferinde Kanye'nin artı biriydim ve kimse beni orada istemiyordu. Bu yedinci katılışım ve kapak kızıyım. Gerçekten de başardım" demişti.