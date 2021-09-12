Kim Kardashian deri maskeyle tanınmaz halde

ntv.com.tr 12.09.2021 - 12:01
Kim Kardashian, her yaptığıyla ve her giydiği kıyafetle adından söz ettirmeyi başarıyor. ABD’li reality show yıldızı ve girişimci Kardashian, en son fotoğraflarında tamamen tanınmaz haldeydi.
40 yaşındaki ünlü yıldız, baştan ayağa ve hatta yüzünü de tamamen kapatan deri bir kıyafetle görüntülendi. New York’ta kaldığı otele girerken görülen Kardashian, sadece saçlarını açıkta bırakan kıyafetiyle şaşırttı.
Yarın başlayacak olan 2021 Met Gala’ya katılmak için New York şehir merkezinde olduğu öğrenilen Kardashian’ın New York Moda haftası etkinliklerine de katılması bekleniyor.
Kardashian'ın bu kıyafet seçimi, yarın başlayacak olan kostüm etkinliği Met Gala'nın en iddialı isimlerinden olacağının işareti şeklinde algılandı.
"ARTIK KAPAK KIZIYIM"
Daha önce Met Gala’ya defalarca kez katılan Kardashian, en son 2019’da Thierry Mugler'in özel tasarım elbisesini giymişti. Kardashian, bu Met Gala ile ilgili konuşurken, "Katıldığım ilk sene ile bu sene arasında çok fark var. İlk seferinde Kanye'nin artı biriydim ve kimse beni orada istemiyordu. Bu yedinci katılışım ve kapak kızıyım. Gerçekten de başardım" demişti.
AİLE BOYU MET GALA
Kim Kardashian, Metropolitan Museum of Art'ın Costume Institute adlı kanadı yararına her yıl düzenlenen Met Gala’ya 2019 yılında, boşanma aşamasında olduğu eski eşi Kanye West, kardeşleri Kylie ve Kendall Jenner’ın yanı sıra annesi Kris Jenner ile birlikte gitmişti.