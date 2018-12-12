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Kim Kardashian dokuz ay sonra bütün çocuklarıyla aynı karede

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Kim Kardashian ve Kanye West, dokuz ay sonra ilk kez üç çocuğuyla birlikte çekilen fotoğraflarını paylaştı.

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    Reality şov yıldızı Kim Kardashian, rap’çi eşi Kanye West ve üç çocuğuyla birlikte dokuz ay sonra ilk kez birlikte çekilen fotoğraflarını paylaştı.

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    Kardashian, beş yaşındaki North, üç yaşındaki Saint ve 11 aylık Chicago ile Saint's Tarzan temalı doğum günü partisinde çekilen fotoğraflarını Instagram’da yayınladı.

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    Bu fotoğraflar, en çok Nisan ayında, Paskalya Bayramı’da çekilen aile fotoğrafının ardından ilk maaile paylaşım oldu.

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    Kardashian ve West çiftinin Chicago adını verdikleri oğulları Ocak 2018’de taşıyıcı anneden dünyaya gelmişti.

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    Kardashian-West çifti, son olarak seyirci olarak katıldıkları Broadway gösterisi The Cher Show’da West’in tefefonunu kullanması ve bunun üzerinde bir seyirci tarafından Twitter’dan uyarılmasıyla gündeme gelmişti.

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    Uyarı sonrası West özür tweet’i atmış, daha sonra da Kardashian katıldığı bir TV programında eşini savunmuştu.

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    Kardashian, “Görgüsüzlüğümden dolayı özür dilerim” diyen eşini savunurken, “O aslında şovun prodüksiyonunu çok beğendiği için not alıyordu” ifadesini kullanmıştı.
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