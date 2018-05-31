Kim Kardashian Donald Trump’tan ‘af’ istedi
ntv.com.tr
Kim Kardashian, şiddet içermeyen uyuşturucu suçuna rağmen ömür boyu hapis cezası alan ve 21 yıldır içeride olan beş çocuk annesi mahkum Alice Marie Johnson’ın affedilmesi için Donald Trump’la görüştü.
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1Reality şov yıldızı Kim Kardashian, ABD Başkanı Donald Trump’la görüştü.
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2Kardashian’ın Trump’la görüşme nedeni, müebbetlik bir mahkum için ‘af’ istemek.
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337 yaşındaki ünlü yıldız, 1997 yılında ömür boyu hapis cezasına çarptırılan ve halen Alabama’daki bir cezaevinde bulunan Alice Marie Johnson’ın affedilmesini istedi.
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Kardashian, Beyaz Saray’da bir saat kadar kaldı. Trump, görüşme sonrasında Twitter hesabından Kardashian'la Oval Ofis’te birlikte çekilmiş bir fotoğraf paylaştı. ABD Başkanı mesajında "Kim Kardashian'la bugün hapishane reformu ve cezalandırma hakkında konuştuk" ifadelerini kullandı.
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Kardashian, görüşme sonrası Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Başkan Trump’a bugün zaman ayırdığı için teşekkür etmek istiyorum. Umudumuz Başkan’ın, şiddet içermeyen uyuşturucu suçundan dolayı ilk kez müebbet alan Bayan Alice Marie Johnson’ı bağışlaması yönünde. Bayan Johnson’ın geleceği için iyimseriz; o ve onun gibilerin hayatta ikinci şansa sahip olacaklarına dair umutluyuz” dedi.
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62 yaşındaki Alice Marie Johnson, ABD’de ilk kez şiddet içermeyen uyuşturucu suçu için ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. 21 yıldırı cezaevinde olan Johnson, uyuşturucu satma suçundan hüküm giymişti.
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Şiddet içermeyen suçuna rağmen ömür boyu hapis cezası alan Johnson’ın salıverilme ihtimali daha önce gündeme alınmadı. Ancak Kardashian, Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner ile bugüne dek konuyla ilgili irtibat halinde oldu.
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Kardashian ve Kushner arasında gerçekleşen telefon trafiği son zamanlarda yoğunlaştı. Kardashian’ın Donald Trump’ı desteklemesiyle bilinen eşi Kanye West de buluşmanın gerçekleşmesi için yardım etti.
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TMZ’nin haberine göre, kesin olmasa da Trump’ın yetki kullanarak Johnson’ı ‘affetmesi’ mümkün görünüyor.
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Kardashian’ın kendisi için çabalamasından dolayı mutlu olan Johnson, ünlü yıldıza, yazdığı bir mektupla teşekkür etti. Johnson mektubunda, “Duygularımı ve minnettarlığımı ifade edecek güçte kelime bulamıyorum” ifadesini kullandı.