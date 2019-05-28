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Kim Kardashian dördüncü çocuğu Psalm West’in adını markalaştırdı

ntv.com.tr

Kim Kardashian, taşıyıcı anneden dünyaya gelen dördüncü çocuğu için İncil’den seçtiği Psalm adını birden çok alanda markalaştırmak için tescilletti.

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    Kim Kardashian ile eşi Kanye West, iki hafta önce taşıyıcı anneden dünyaya gelen dördüncü çocuklarına Psalm adını verdi.

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    Psalm West adı artık sadece bir bebeğin adı değil, aynı zamanda bir marka.

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    Kardashian-West çifti, yeni doğan bebeklerinin adını ABD Patent ve Marka Ofisi’nde tescilleti.

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    Psalm, markalaşan ilk West ailesi çocuğu değil. 5 yaşındaki North, 3 yaşındaki Saint ve 1 bir yaşındaki Chicago’nun da güzellik ve moda alanlarında, aynı zamanda eğlence hizmetlerinde kendi isimleri altında açılan ticari markaları var.

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    Psalm’ın adına diğer üç çocuğa göre daha fazla marka başvurusu olması, Kardashian-West çiftinin İncil’den ilhamla seçtikleri bu isme dair büyük ticari planları olduğunu düşündürdü.
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    Kardashian-West çiftinin dördüncü çocukları için seçtikleri Psalm adı, “ilahi” ya da “kutsal şarkı” anlamına geliyor.

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