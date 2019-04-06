Kim Kardashian dördüncü çocuğuna Ermeni adı koyacak
ntv.com.tr
Taşıyıcı anneden dördüncü çocuğunun dünyaya gelmesini bekleyen Kim Kardashian, bebeğine Ermeni adı vereceğini açıkladı.
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Taşıyıcı anneden dördüncü çocuğunun dünyaya gelmesini bekleyen Kim Kardashian, bebeğine vereceği ismi netleştirmeye çalışıyor.
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38 yaşındaki Ermeni asıllı Amerikalı reality şov yıldızı, mayıs ayında doğacak bebeği için Ermeni adı aradığını açıkladı.
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E! adlı magazin sitesine konuşan Kardashian, rap şarkıcısı eşi Kanye West ile birlikte yeni doğacak erkek bebeklerine yaygın olarak kullanılan bir Ermeni ismi seçeceklerini belirtti.
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Ermeni Ulusal İstatistik Hizmetleri’ne göre, Ermenistan’da erkek bebeklere en çok verilen isimler Davit, Narek, Gor, Hayk, Alex, Erik, Arman, Samvel, Tigran ve Aram. Kardashian’ın bu isimlerden birini seçip seçmeyeceği bilinmiyor.
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Kardashian, önceki üç çocuğuna North, Saint ve Chicago adlarını verdi.
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Sağlık sorunları nedeniyle hamile kalması riskli olan Kardashian üçüncü çocuğu için de taşıyıcı anne yöntemine başvurmuştu.
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Kardashian ve West çiftinin 5 yaşında North adında bir kızı, 3 yaşında Saint adında bir oğlu ve bir yaşında Chicago adında bir kızı daha bulunuyor.