Kim Kardashian: Düğünümde olduğum kadar endişeliyim
MET Gala 2019'a damga vuran Kim Kardashian etkinlik için özel hazırlanan videoda o anlar için, "Sanırım düğünümde olduğum kadar endişeliyim" diye konuşuyor.
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Keeping Up With the Kardashians'ın gelecek sezonuna ait yayınlanan bir video klipte, 2019 Met Gala için hazırlanırken Kim Kardashian'ın görüntüleri yer aldı.
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Daha önce bu davete defalarca kez katılan Kardashian, Thierry Mugler'in özel tasarımını giyeceği için kendini baskı altında hissettiğini söylüyor.
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Ünlü yıldız, "Sanırım düğünümde olduğum kadar endişeliyim. Met için neden bu kadar endişeleniyorum bilmiyorum. Her açıdan fotoğrafım çekilecek diye sanırım" ifadelerini kullanıyor.
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Yayınlanan videoda Kardashian, "Bu benim için büyük bir sorumluluk çünkü eminim 20 sene boyunca tasarım yapmadıktan sonra bunun büyülü ve özel olmasını ister. Sadece her şeyin mükemmel olmasını istiyorum" diyor.
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Mugler giymenin onun için bir hayal olduğunu söyleyen Kardashian, elbisenin içinde nefes alamadığı için de gergin olduğunu belirtiyor.
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Met Gala'ya giderken, "Katıldığım ilk sene ile bu sene arasında çok fark var. İlk seferinde Kanye'nin artı biriydim ve kimse beni orada istemiyordu. Bu 7. katılışım ve kapak kızıyım. Gerçekten de başardım" diye konuşuyor.