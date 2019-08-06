Kim Kardashian: Düğünümde olduğum kadar endişeliyim

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Keeping Up With the Kardashians'ın gelecek sezonuna ait yayınlanan bir video klipte, 2019 Met Gala için hazırlanırken Kim Kardashian 'ın görüntüleri yer aldı.

2 Daha önce bu davete defalarca kez katılan Kardashian, Thierry Mugler'in özel tasarımını giyeceği için kendini baskı altında hissettiğini söylüyor.







3 Ünlü yıldız, "Sanırım düğünümde olduğum kadar endişeliyim. Met için neden bu kadar endişeleniyorum bilmiyorum. Her açıdan fotoğrafım çekilecek diye sanırım" ifadelerini kullanıyor.







4 Yayınlanan videoda Kardashian, "Bu benim için büyük bir sorumluluk çünkü eminim 20 sene boyunca tasarım yapmadıktan sonra bunun büyülü ve özel olmasını ister. Sadece her şeyin mükemmel olmasını istiyorum" diyor.







5 Mugler giymenin onun için bir hayal olduğunu söyleyen Kardashian, elbisenin içinde nefes alamadığı için de gergin olduğunu belirtiyor.





