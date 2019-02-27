Kim Kardashian eksi 20 derecedeki kıyafetiyle alay konusu oldu
ntv.com.tr
Kim Kardashian’ın Kanada’danın eksi 20 derecelik soğuğunda, sergi açılışı için giydiği ‘Yunan Tanrıçası’ çağrışımlı elbisesiyle eleştiri konusu oldu.
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Kim Kardashian, Kanada’nın Montreal kentindeki Montreal Güzel Sanatlar Müzesi’nde Thierry Mugler sergisinin açılışına katıldı.
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38 yaşındaki ABD’li reality şov yıldızı, eksi 20 derecelik soğuk havada kıyafet tercihiyle gündeme geldi.
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Amerikan basınında, “modanın kölesi” olarak nitelenen Kardashian, etkinlikte tasarımcı Thierry Mugler imzalı elbise giydi.
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Kardashian, tülden oluşan cesur elbisesinin üzerine mont da giymeyerek sergi alanına girdi.
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Kardashian, ayrıca müze önünde, buzlanmış yerlerde ince ve yüksek topuklu ayakkabılarıyla yürüdü.
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Müze girişinde Fransız modacının ‘Yunan Tanrıçası’ çağrışımlı elbisesiyle basına poz veren Kardashian, daha sonra elbisesini değiştirdi.
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7Ünlü yıldız beyaz bir korse elbiseyle boy gösterdi.
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Kardashian’ın soğuk hava ve buzlamış zemine rağmen tülden elbise ve yüksek topuklu ayakabı tercihi, sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.
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Sosyal medyada özellikle Kanadalı kullanıcılar, Kardashian’ın dondurucu soğuk için yanlış tercih yaptığını belirterek, “Kıyafetiyle buranın dondurucu soğuğunu unuttuğunu gösteriyor” benzeri yorumlarda bulundu.