Kim Kardashian En Etkileyici İsim seçildi (2018 CFDA Moda Ödülleri)
ntv.com.tr
Moda dünyasının Oscar’ları olarak bilinen CFDA Moda Ödülleri önceki gece dağıtıldı. Yılın Moda İkonu ödülü Naomi Campbell’a verilirken, En Etkileyici İsim ödülü Kim Kardashian’ın oldu. Kardashian, "Her zaman çıplakken bir moda ödülü kazanmama şaşırdım" dedi.
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Modanın Oscar’ları dağıtıldı. 1981 yılından bu yana verilen CFDA Moda Ödülleri, önceki gün New York’ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
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Brooklyn Müzesi'ndeki törende, Yılın Moda İkonu ödülü 48 yaşındaki Naomi Campbell’a verildi.
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90’lı yılların efsane süper modeli Naomi Campbell, kırmızı renkli Calvin Klein imzalı elbisesiyle beğeni topladı.
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Influencer (En Etkileyici İsim) ödülü de ABD’li reality şov yıldızı Kim Kardashian’a verildi.
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37 yaşındaki ünlü yıldız ödülü aldıktan sonra yaptığı, "Her zaman çıplakken bir moda ödülü kazanmama şaşırdım" açıklamasıyla güldürdü.
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37 yaşındaki ünlü yıldız ödülü aldıktan sonra yaptığı, "Her zaman çıplakken bir moda ödülü kazanmama şaşırdım" açıklamasıyla güldürdü.
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Öte yandan erkek ve kadın giyim kategorilerinde Yılın Moda Tasarımcısı Calvin Klein’dan Raf Simons seçildi.
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Uluslararası ödül, ünlü tasarımcı Donatella Versace’nin oldu.
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Gecey katılan isimlerden süper Gigi Hadid, tek parça Versace marka kıyafetiyle dikkat çekti.
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Modanın en önemli gecelerinden biri olan törende şıklık yarışı yaşandı. İşte ünlülerin kırmızı halı pozları...
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11Irina Shayk
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12Alessandra Ambrosio
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13Kendall Jenner
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14Amber Heard
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15Karlie Kloss
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16Winnie Harlow
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17Emily Ratajkowski
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18Whoopi Goldberg
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19Josephine Skriver