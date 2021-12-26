Kim Kardashian eski eşi Kanye West ve Pete Davidson ile birlikte geziyor

Haberler 26.12.2021 - 11:44
ABD basınına yansıyan haberlere göre Kim Kardashian, bir süredir oyuncu Pete Davidson ile birlikte olmasına rağmen Kanye West'i de hayatından tamamen çıkarmadı. Hatta onun, olumsuz duyguların sarmalında kontrolü kaybetmemesi için yeni sevgilisi ve eski eşiyle birlikte arkadaş gibi gezmeye bile gidiyor.
WEST'İN YIKILMASINI İSTEMİYOR
Kardashian'a yakın bir kaynak "Kim, Kanye'nin üzülmesini ve yıkılmasını istemiyor" diye konuştu. Bu kaynağın iddiasına göre Kardashian, bu yüzden sık sık yeni sevgilisi Davidson ve yollarını ayırdığı eşi Kanye West'in de dahil olacağı gezme programları yapıyor.
WEST, RUHSAL SORUNLARLA MÜCADELE EDİYOR
Kanye West, kendisinin de itiraf ettiği üzere bazı ruhsal sorunlarla mücadele ediyor. Onu en çok zorlayan ise bipolar kişilik bozukluğu. Bunun da kendisinde "paranoyak" eğilimler geliştirdiğini kendisi de söylemişti.
ABLASI GİBİ GÖRÜNMEK İSTEMİYOR
Kim Kardashian'ın toplum içine karıştığı zamanlarda yanında Kanye West ya da aile ve arkadaş çevresinden birilerinin bulunması isteğinin altında yatan başka bir ayrıntı daha var iddialara göre: Kim, nişanlısı Travis Barker ile adım attığı her yerde el ele göz göze dudak dudağa görüntülenen ablası Kourtney benzeri bir görüntü vermek istemiyor. Yani kamuoyu karşısında sevgilisi Pete Davidson ile daha makul bir görüntü sergilemek için böyle bir yol belirledi kendisine.
DAHA MAKUL BİR GÖRÜNTÜ SERGİLEMEYİ AMAÇLIYOR
41 yaşındaki Kardashian ile 28 yaşındaki sevgilisi Pete Davidson, geçtiğimiz hafta sonu New York'taki Staten Island'da bir restorana gittiler. Bu yemekte yanlarında Kourtney Kardashian'ın eski sevgilisi Scott Disick ile arkadaşı Chris Reda da vardı. Kardashian ve Davidson, iddialara göre sevgili olduktan sonraki ilk buluşmalarında da baş başa değildi. O gün yanlarında, aralarında Kourtney Kardashian ve Travis Barker'ın da bulunduğu kalabalık bir grup vardı.
ZAMAN ZAMAN BAŞBAŞA DA KALIYORLAR
Her ne kadar kamuoyu karşısına çıktıklarında yanlarında hep aile ya da arkadaş çevrelerinden birileri olsa da bu Kardashian ile Davidson'ın hiç yalnız kalmadığı anlamına da gelmiyor. Çift, sık sık gözlerden uzak mekanlarda baş başa kalıyor.
WEST, ASLA VAZGEÇMİYOR
Kim Kardashian, Pete Davidson ile romantik ilişkisini ilerletirken Kanye West de onu geri istediğini dile getirmekten hiç vazgeçmiyor. Kısa bir süre önce katıldığı bir yardım etkinliğinde "Tanrı'nın, yeniden Kim Kardashian ile birlikte olmasını istediğini" söylemişti.