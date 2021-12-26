Kim Kardashian eski eşi Kanye West ve Pete Davidson ile birlikte geziyor

ABLASI GİBİ GÖRÜNMEK İSTEMİYOR



Kim Kardashian'ın toplum içine karıştığı zamanlarda yanında Kanye West ya da aile ve arkadaş çevresinden birilerinin bulunması isteğinin altında yatan başka bir ayrıntı daha var iddialara göre: Kim, nişanlısı Travis Barker ile adım attığı her yerde el ele göz göze dudak dudağa görüntülenen ablası Kourtney benzeri bir görüntü vermek istemiyor. Yani kamuoyu karşısında sevgilisi Pete Davidson ile daha makul bir görüntü sergilemek için böyle bir yol belirledi kendisine.



