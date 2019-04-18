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Kim Kardashian evinin banyosunu gösterdi

ntv.com.tr

Kim Kardashian, hayranlarının soruları üzerine modern tasarımlı banyosunu sosyal medyada gösterdi. Kardashian, hayranlarının merak etiği ilginç lavabo tasarımıyla ilgili detayı görüntülü olarak açıkladı.

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    Kim Kardashian ve eşi Kanye West, Amerikan Vogue dergisinin ‘73 Soru’ isimli video programına konuk oldu.

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    Video için evinin kapılarını açan Kardashian’ın evinde en çok dikkat çeken yer banyosu oldu.

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    Youtube’dan videoyu izleyen Kardashian hayranları, sosyal medya üzerinden ünlü yıldıza banyosu hakkında pek çok soru yöneltti.

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    38 yaşındaki ABD’li reality şov yıldızı, Instagram hesabından paylaştığı hikayede, banyosunun detaylarını gösterdi.

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    Kardashian, “Lavabomuz hakkında kafanız karışmış. Suyun nereye gittiğini sormuşsunuz. Size banyomuzda bir tur attırayım” diyerek ilginç lavabosunu gösterdi.

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    İşte Kardashian’ın modern tasarımlı banyosu ve sıra dışı lavabosu...

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