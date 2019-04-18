Kim Kardashian evinin banyosunu gösterdi
ntv.com.tr
Kim Kardashian, hayranlarının soruları üzerine modern tasarımlı banyosunu sosyal medyada gösterdi. Kardashian, hayranlarının merak etiği ilginç lavabo tasarımıyla ilgili detayı görüntülü olarak açıkladı.
-
1
Kim Kardashian ve eşi Kanye West, Amerikan Vogue dergisinin ‘73 Soru’ isimli video programına konuk oldu.
-
2
Video için evinin kapılarını açan Kardashian’ın evinde en çok dikkat çeken yer banyosu oldu.
-
3
Youtube’dan videoyu izleyen Kardashian hayranları, sosyal medya üzerinden ünlü yıldıza banyosu hakkında pek çok soru yöneltti.
-
4
38 yaşındaki ABD’li reality şov yıldızı, Instagram hesabından paylaştığı hikayede, banyosunun detaylarını gösterdi.
-
5
Kardashian, “Lavabomuz hakkında kafanız karışmış. Suyun nereye gittiğini sormuşsunuz. Size banyomuzda bir tur attırayım” diyerek ilginç lavabosunu gösterdi.
-
6
İşte Kardashian’ın modern tasarımlı banyosu ve sıra dışı lavabosu...
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11