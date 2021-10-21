Kim Kardashian hakkında 41. yaşına özel 41 bilgi

ESTETİK YANITI

Kardashian, bugüne dek pek çok kez geniş kalçalarının estetik olup olmadığı sorusuyla gündeme geldi. Kardashian sonunda kalçasına enjeksiyon yaptırdığını itiraf etti. Ancak ünlü yıldız bunu estetik kaygılarla değil sağlık sebebiyle yaptırdığını da söyledi. Kardashian, sedef hastalığı yüzünden kalçasına enjeksiyon yaptırmak zorunda kaldığını anlattı. Doktorun kendisine çare olarak kortizonlu iğne yaptığını belirterek, "Sonra da kalçamda dikkat çekecek derecede girinti ve çıkıntılar olacağını söyledi. Hatta bana ‘Herkes kalçana implant yaptırdığını düşünecek’ dedi. Gerçekten de onun söylediği çıktı" diye konuştu. Kortizon iğnelerinin yarattığı çıkıntıların o dönemde Miami'de katıldığı bir partide giydiği elbiseden fark edildiğini anlatan Kardashian, kendisiyle ilgili "kalça implantı" söylentilerinin de o dönemde çıktığını ifade etti. "Bu benimle ilgili çok fazla bilinmeyen bir gerçek” diyen Kardashian, “Sedef hastalığı yüzünden birkaç yılda bir kortizon iğnesi oluyorum" dedi.