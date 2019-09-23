Kim Kardashian hastalığını anlattı: Acı verici ve korkutucu

1 Kim Kardashian West, sedef hastalığı ile mücadelesi ve psoriatik artrit hastalığına yakalanmasıyla ilgili bir yazı kaleme aldı. Ünlü yıldızın yazısı, ablası Kourtney Kardashian'ın internet sitesinde yayınladı.







2 Sedef hastalığıyla ilk olarak 25 yaşındayken tanışan Kardashian rahatsızlığın bir soğuk algınlığından sonra ortaya çıktığını söyledi.







3 Kardashian azdığı yazıda şu ifadeleri kullandı: "Bir soğuk algınlığı geçirdim ve sedef hastalığı otoimmün bir durum olduğundan, soğuk algınlığım onu tetikledi. Karnımın ve bacaklarımın her yerindeydi."







4 Birkaç yıl dermatolog tedavisi gördükten sonra ortadan kaybolan hastalığın 30'lu yaşlarında yeniden geldiğini vurgulayan Kardashian, “Lekelerin nerede çıkacağı öngörülemez olsa da sağ bacağımın altındaki ana lekemin 8 yıldır hep orada olduğundan emin olabilirim” diye konuştu.







5 Lekelerin bütün yüzünü ve vücudunun çoğunu kapladığını vurgulayan Kardashian, geçtiğimiz aylarda sedeflerinin “Aşırı derecede kötüleştiğini” ifade etti.







6 Kan testinde eklem iltihabı ve lupus hastalığı pozitif çıksa da, Kardashian West daha sonra psoriatik artrit hastalığına yakalanmış olduğunu da keşfetti.







7 Kardashian West, “Sedef hastalığından kaynaklanabilen eklem iltihabına benziyor ve geçip tekrar başlayabiliyor. Hala acı verici ve korkutucu ama bir tanı konduğu için mutluyum. Hangi otoimmün rahatsızlığım olursa olsun, üstesinden gelecektim. Hepsi doğru bakımla kontrol edilebilir" diye yazdı.





