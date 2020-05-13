'Kim Kardashian ile Kanye West boşanıyor' iddiası

Ünlü yıldız Kim Kardashian ve Kanye West'in, karantina günlerinde boşanma kararı aldıkları öne sürüldü.

Çifte yakın kaynaklar, karantina süreci boyunca sık sık kavga ettikleri, Kim’in ev ve çocuklarla ilgilenirken, Kanye’nin hiç sorumluluk almadığını aktardı.

İddialara göre West, tüm eşyalarını alıp Wyoming’teki malikaneye yerleşti.

Kardashian ve Kanye West çiftinin ikisi taşıyıcı anneden olmak üzere dört çocukları bulunuyor.