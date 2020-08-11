Kim Kardashian ile Kanye West tatilden döndü

Özel hayatıyla ilgili yaptığı açıklamalarla ve ABD başkan adaylığıyla gündem olan Kanye West, Kim Kardashian ve çocukları ile birlikte çıktığı Dominik Cumhuriyeti seyahatinden döndü. West ve Kardashian'ın aile fotoğrafı 'Buzlar eridi mi' sorusunu akıllar getirdi.

11.08.2020 - 06:48

Kim Kardashian ile Kanye West tatilden döndü - 1

ABD başkanı olmak isteyen rapçi Kanye West ile Kim Kardashian'ın evliliklerinde son dönemde kara bulutlar dolaşıyor.

 

Kim Kardashian ile Kanye West tatilden döndü - 2

Geçtiğimiz günlerde eşinden boşanmak istediğini söyleyen West, Kardashian ile birlikte ilişkilerini düzeltmek için ailecek seyahate çıktı.

Kim Kardashian ile Kanye West tatilden döndü - 3

Aralarındaki gerginliği düzeltmek isteyen çift, Dominik Cumhuriyeti'ne gitti.

 

Kim Kardashian ile Kanye West tatilden döndü - 4

Önceki gün Miami'ye dönen Kanye West ve Kim Kardashian, çocukları ile uçaktan inerken görüntülendi.

Kim Kardashian ile Kanye West tatilden döndü - 5

Çiftin aile fotoğrafı vermesi, 'Buzlar eridi mi?' sorusuna da akıllara getirdi.

 

Kim Kardashian ile Kanye West tatilden döndü - 6

Çiftlikte inzivaya çekilen ve eşi Kim Kardashian'la görüşmeyi reddeden Kanye West'i, yakın arkadaşı olan pop şarkıcısı Justin Bieber'ın ikna ettiği ve böylece karı-kocanın görüştüğü ortaya çıkmıştı.

 

Kim Kardashian ile Kanye West tatilden döndü - 7

ABD'de başkan adayı olduğunu açıklayan Kanye West, tatil öncesi demokratlar tarafından sahtecilikle suçlandı. Ünlü şarkıcının bağımsız başkan adayı olabilmesi için New Jersey'de toplanan imzalardan yüzlercesinin aynı kişinin elinden çıktığı iddia edildi.

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER