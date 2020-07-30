Kim Kardashian ile Kanye West'in arasını Justin Bieber buldu

Çiftlikte inzivaya çekilen ve eşi Kim Kardashian'la görüşmeyi reddeden Kanye West'i, yakın arkadaşı olan pop şarkıcısı Justin Bieber'ın ikna ettiği ve böylece karı-kocanın görüştüğü ortaya çıktı.

ntv.com.tr 30.07.2020 - 12:36

Kim Kardashian ile Kanye West'in arasını Justin Bieber buldu - 1

BIEBER ARAYA GİRDİ

Kanye West, arkadaşı Justin Bieber’ın yardımı sonrası eşi Kim Kardashian’la görüşmeyi kabul etti. Bieber, Güney Carolina’da başkanlık kampanyası kapsamında miting düzenleyen ve yaptığı açıklamalar nedeniyle ruh sağlığı açısından endişe uyandıran 43 yaşındaki West’i, Dominik’teki Wyoming çiftliğinde ziyaret etti.

Kim Kardashian ile Kanye West'in arasını Justin Bieber buldu - 2

Mitingde evliliğiyle ilgili özel konuları anlatan, ilk çocuklarını neredeyse kürtajla aldıracaklarını söyleyen West, gözyaşı döktüğü konuşmasından sonra Twitter’dan da açıklama yaparak, eşi Kardashian’dan iki yıldır boşanmaya çalıştığını söylemişti. Eşini, kendisini, ruh sağlığının bozuk olduğunu düşünerek hastaneye kapatmak istediğini de öne süre West için Kardashian’dan açıklama gecikmedi.

Kim Kardashian ile Kanye West'in arasını Justin Bieber buldu - 3
39 yaşındaki TV yıldızı, eşinin bipolar bozukluğu olduğunu belirterek herkesten anlayış istemiş, bu hastalığın zor ve acı verici olduğunu, sadece hastalığa kendisi ya da bir yakını yakalananların anlayabileceğini söylemişti.
Kim Kardashian ile Kanye West'in arasını Justin Bieber buldu - 4
Daha sonra West’in, tekbaşına kaldığı çiftlikte kendisini ziyarete giden Kardashian’la görüşmeyi kabul etmediği öğrenilmiş, ardından çift otomobilde tartışırken görüntülenmişti. Kardashian’ın ağlarken görüldüğü o görüşmede Kanadalı pop yıldızı Justin Bieber’ın parmağı olduğu öğrenildi.
Kim Kardashian ile Kanye West'in arasını Justin Bieber buldu - 5

People dergisine konuşan kaynaklar, “Kanye, Kim’i görmezden geldi. Kim günlerce ona ulaşmaya çalıştı, ancak Kanye aramalarına ve mesajlarına cevap vermedi. Kanye onu görmek istemedi. Kim’i hayal kırıklığına uğrattığını biliyor ve bu da onu öldürüyor” dedi.

Kim Kardashian ile Kanye West'in arasını Justin Bieber buldu - 6

İKNA OLDU, TELEFONLA KONUŞTU

Bieber’ın West ile konuştuğunu söyleyen kaynaklar, Bieber’ın Kanye’ye eşi Kim ile konuşması gerektiğini söylediğini ve sonunda West’in de eşine mesaj gönderdiğini, telefonda konuştuklarını belirtti.

Kim Kardashian ile Kanye West'in arasını Justin Bieber buldu - 7

EŞİNDEN ÖZÜR DİLEDİ

West, geçtiğimiz günlerde Twitter’dan eşi Kardashian’a özür mesajı yayımlamış, af dilemişti. West, mesajında, “Özel meselelerimizi herkesin içinde dile getirdiğim için karım Kim’den özür dilemek istiyorum. Onun beni koruduğu gibi ben onu koruyamadım. Kim, seni incittiğimi bildiğimi söylemek istiyorum.  Lütfen beni affet. Benim için daima orada olduğun için teşekkür ederim” demişti.

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