Kim Kardashian ile Kanye West'in arasını Justin Bieber buldu

EŞİNDEN ÖZÜR DİLEDİ

West, geçtiğimiz günlerde Twitter’dan eşi Kardashian’a özür mesajı yayımlamış, af dilemişti. West, mesajında, “Özel meselelerimizi herkesin içinde dile getirdiğim için karım Kim’den özür dilemek istiyorum. Onun beni koruduğu gibi ben onu koruyamadım. Kim, seni incittiğimi bildiğimi söylemek istiyorum. Lütfen beni affet. Benim için daima orada olduğun için teşekkür ederim” demişti.