Kim Kardashian ile Kanye West'in boşanma davasındaki ev ayrıntısı

Ünlü reality show yıldızı Kim Kardashian ile rap şarkıcısı Kanye West’in boşanma davasıyla ilgili yeni bir detay gündemde.

TMZ’nin haberine göre, 40 yaşındaki Kardashian ile 43 yaşındaki West ve dört çocuğuyla paylaştığı ev, boşanma sonrasında da Kardashian’da kalacak. Mahkeme belgelerinde yer alan bu kararın, çocuklar için “değişmezlik ihtiyacından” kaynaklandığı belirtildi.