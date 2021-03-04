Kim Kardashian ile Kanye West'in boşanma davasındaki ev ayrıntısı

04.03.2021 - 08:18
Ünlü reality show yıldızı Kim Kardashian ile rap şarkıcısı Kanye West’in boşanma davasıyla ilgili yeni bir detay gündemde.
TMZ’nin haberine göre, 40 yaşındaki Kardashian ile 43 yaşındaki West ve dört çocuğuyla paylaştığı ev, boşanma sonrasında da Kardashian’da kalacak. Mahkeme belgelerinde yer alan bu kararın, çocuklar için “değişmezlik ihtiyacından” kaynaklandığı belirtildi.
Boşanma sonrasında da Kardashian ile dört çocuğu North (7), Saint (5), Chicago (3) ve Psalm (21 aylık) ayn evde yaşamaya devam edecek. Kanye West, minimaz tarzda dekore edilmiş evin tasarımı için yıllarca çalışmıştı. Boşanma sonrasında West’in nerede yaşayacağı bilinmese de şimdilik zamanının çoğunu Wyoming’deki çiftlikte geçirdiği biliniyor.
Kim Kardashian ve Kanye West'in bir süre önce basına sızdırılan boşanma belgeleri, ayrılık nedenlerini ortaya koymuştu. Buna göre Kardashian, 2014’te evlendiği rap’çiye şubat ayı başında açtığı boşanma davasının nedeni olarak aralarında "uzlaşmaz farklılıklar" olduğunu göstermişti.
The Sun gazetesi tarafından yayınlanan dosyalar, Kardashian’ın, dört çocuğun ortak velayetini istediğini de doğrulamıştı. Taraflardan hiçbirinin sahip oldukları evlilik anlaşmasına itiraz etmedikleri de belirtilmişti.
2,2 milyar dolarlık serveti olan çiftin bir mülk anlaşması yapma konusunda da ilerleme kaydettikleri iddia edilmiş, boşanma sürecini dostane bir şekilde yürüttükleri öne sürülmüştü.