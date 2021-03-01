Kim Kardashian ile Kanye West'in boşanma nedeni ortaya çıktı

Reality show yıldızı Kim Kardashian ile rap şarkıcısı Kanye West'in basına sızan mahkeme belgeleri sayesinde boşanma nedenleri ve dört çocuğun velayetini kimin istediği öğrenildi.

ntv.com.tr 01.03.2021 - 05:18

Kim Kardashian ile Kanye West'in boşanma nedeni ortaya çıktı - 1
Kim Kardashian ve Kanye West'in boşanma belgeleri, ayrılık nedenlerini ortaya koydu. Basına sızdırılan belgelerde 40 yaşındaki Kardashian’ın 2014’te evlendiği 43 yaşındaki West’e şubat ayı başında açtığı boşanma davasının nedeni olarak aralarında "uzlaşmaz farklılıklar" olduğunu gösterdi.
Kim Kardashian ile Kanye West'in boşanma nedeni ortaya çıktı - 2

The Sun gazetesi tarafından yayınlanan dosyalar, çiftin dört çocuğu North (7), Saint (5), Chicago (3) ve Psalm’ın (21 aylık) ortak velayetini istediğini de doğruluyor.

Belgelere göre ayrıca Kardashian, boşanma sonrası kendisi veya West tarafından eş desteği verme yetkisinin sonlandırılmasını da talep etti.

Kim Kardashian ile Kanye West'in boşanma nedeni ortaya çıktı - 3

ANLAŞMAYA SADIK KALDILAR

West’in bu düzenlemelerden memnun olduğu öğrenildi. Taraflardan hiçbirinin sahip oldukları evlilik anlaşmasına itiraz etmedikleri de belirtildi.

Kim Kardashian ile Kanye West'in boşanma nedeni ortaya çıktı - 4
2,2 milyar dolarlık serveti olan çiftin bir mülk anlaşması yapma konusunda da ilerleme kaydettikleri iddia edildi. Çiftin boşanma sürecini dostane bir şekilde yürüttüğü düşünülüyor.
Kim Kardashian ile Kanye West'in boşanma nedeni ortaya çıktı - 5
People dergisine konuşan bir kaynak, “Kim ile Kanye arasında bir çatışma yok” ifadesini kullandı. Kaynak aynı zamanda, Kardashian’ın evliliği sürdürmenin yollarını aradığını, ancak bunun için iki tarafın da istekli olması gerektiğini ve West’in uzlaşmaya istekli olmadığı hissi yaşattığını öne sürdü.
Kim Kardashian ile Kanye West'in boşanma nedeni ortaya çıktı - 6
Boşanma aşamasındaki çift hakkında her geçen gün yeni iddialar ortaya atılıyor. Onlardan biri, Kardashian'ın boşanma sonrası bir ada kiralayarak boşanma partisi düzenşeyeceği yönünde.
Kim Kardashian ile Kanye West'in boşanma nedeni ortaya çıktı - 7
Bir başka iddia da West'in, birliktelikleri boyunca eşine aldığı mücevherleri satmaya çalıştığı şeklindeydi. West'e yakın bir kaynak, West’in “Kardashian ile ilgimin kalmasını istemiyorum” dediğini öne sürerek, “Kanye kırılmış durumda çünkü hala Kim’i çok seviyor” demişti. Kaynak ayrıca, "Mücevher satma işini henüz halledememiş olmasına rağmen Kanye bana geçmişi hatırlatmalarını istemediğinden bahsediyordu” diye konuşmuştu.
Kim Kardashian ile Kanye West'in boşanma nedeni ortaya çıktı - 8

MİLYONLARCA DOLARLIK MÜCEVHER ALDI

Evlilikleri boyunca West, Kardashian’ın mücevher koleksiyonu için milyonlarca dolar harcamıştı.

Bunlar arasında ilk çocukları North’un doğumu sonrası 1 milyon dolarlık Lorraine Schwartz pırlanta kolye, 3 milyon dolar değerinde 15 karatlık nişan yüzüğü, iki Cartier bilezik ve Kanye'nin yazdığı metnin üzerine kazındığı eski bir Cartier altın plak kolye yer alıyor. West’in hangi mücevher parçalarını satmaya çalıştığı bilinmiyor.

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