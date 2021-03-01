Kim Kardashian ile Kanye West'in boşanma nedeni ortaya çıktı

ntv.com.tr 01.03.2021 - 05:18
The Sun gazetesi tarafından yayınlanan dosyalar, çiftin dört çocuğu North (7), Saint (5), Chicago (3) ve Psalm’ın (21 aylık) ortak velayetini istediğini de doğruluyor.
Belgelere göre ayrıca Kardashian, boşanma sonrası kendisi veya West tarafından eş desteği verme yetkisinin sonlandırılmasını da talep etti.
ANLAŞMAYA SADIK KALDILAR
West’in bu düzenlemelerden memnun olduğu öğrenildi. Taraflardan hiçbirinin sahip oldukları evlilik anlaşmasına itiraz etmedikleri de belirtildi.
MİLYONLARCA DOLARLIK MÜCEVHER ALDI
Evlilikleri boyunca West, Kardashian’ın mücevher koleksiyonu için milyonlarca dolar harcamıştı.
Bunlar arasında ilk çocukları North’un doğumu sonrası 1 milyon dolarlık Lorraine Schwartz pırlanta kolye, 3 milyon dolar değerinde 15 karatlık nişan yüzüğü, iki Cartier bilezik ve Kanye'nin yazdığı metnin üzerine kazındığı eski bir Cartier altın plak kolye yer alıyor. West’in hangi mücevher parçalarını satmaya çalıştığı bilinmiyor.