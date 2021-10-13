Haberler - ntv.com.tr 13.10.2021 - 07:30
Kim Kardashian ile Kanye West’in boşanmasıyla ilgili önemli bir gelişme kaydedildi. Dört çocuk sahibi çiftin şubat ayından bu yana devam eden boşanma davasında büyük bir uzlaşma sağlandığı öğrenildi.
TMZ’nin haberine göre ikili, California’nın Hidden Hills şehrinde yer alan 60 milyon dolarlık malikane üzerinde anlaştı. Anlaşmaya göre evliyken çiftin birlikte yaşadığı özel tasarımlı devasa ev, Kardashian’ın olacak. Boşanma aşamasında ikili arasındaki finansal pazarlığın dostça geçtiği öğrenildi.
Öte yandan çift, boşanma davaları sürerken yan yana görüntü vermeye devam ediyor. Daha önce Kardashian, West’in Donda albümünün tanıtım gecelerinde boy gösterirken, en son SNL’de sunuculuk yapan Kardashian’a bu defa West destek oldu.
Kardashian TV şovuna giderken yanında West’in olduğu görüldü. West’in ayrıca, boşanmak üzere olduğu eşinin şov için hazırlanmasına da yardım ettiğiöne sürülmüştü.
40 yaşındaki Kardashian, hafta sonu komedi programında ilk kez yaptığı sunuculukta estetik ameliyat, seks kasedi ve Kanye West ile boşanması gibi dikkat çekici konularda esprili yorumlar yapmıştı.
Kardashian, “Size güzel bir yüzden çok daha fazlası olduğumu göstermek için bu gece burada olmaktan heyecan duyuyorum. Ve iyi saç, harika makyaj, harika göğüsler ve mükemmel bir popo” dedikten sonra, “Temelde, kız kardeşlerimin plastik cerrahlarına gösterdiği referans fotoğraftan çok daha fazlasıyım” şeklinde espri yapmıştı.
SEKS KASEDİ YORUMU: KİMSE PRÖMİYER YAPTIĞINI SÖYLEMEDİ
Kardashian, eski sevgilisi Ray J. İle çıkan seks kasedi hakkında da yorum yaparak, “Benim bir tane filmim çıktı ve hiç kimse bana onun prömiyer yaptığını söylemedi. Annemin aklından çıkmış olmalı” demişti.
"AMERİKA'NIN EN ZENGİN SİYAH ADAMIYLA EVLENDİM"
“Tüm zamanların en iyi rap şarkıcısıyla evlendim. Bana dört harika çocuk veren, Amerika’nın en zengin siyah adamı” diyerek boşanma aşamasında olduğu Kanye West’ten bahseden Kardashian, “Yani ondan boşandığımda, bu sadece tek bir şey eksiliyor demektir… şahsiyet” diye konuştu.
ANNESİNİN SEVGİLİSİNE "ZENGİN AVCISI" DEMİŞTİ
Kardashian ayrıca annesi Kris Jenner’ın sevgilisi Corey Gamble ile de dalga geçerek, onu “zengin kadın avcısı” olarak lanse etmişti. “Ama gerçekten gurur duyduğum tek şey, kimsenin bana zengin koca avısı diyememesi” diyen Kardashian, “Dürüst olmak gerekirse, zengin avcısının nasıl biri olduğundan bile emin değilim. Bu yüzden annemin erkek arkadaşı Corey'e sordum" şeklinde konuşmuştu.
"BİR AİLEDEN ÜÇ BAŞARISIZ POLİTİKACI ÇIKAMAZ"
Kardashian ayrıca başkanlık seçimi için aday olacağı şeklinde açıklamasının bir şakadan ibaret olduğunu belirterek, “Başkanlık yarışına katılmıyorum. Bir aileden üç başarısız politikacı çıkamaz” demişti. Kardashian, bu sözleriyle Kanye West’in ABD başkanlığı seçiminde yaşadığı hüsrana ile üvey babası Caitlyn Jenner’ın California valiliği seçimini kaybetmesine göndermede bulunmuştu.