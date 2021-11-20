Kim Kardashian ile Pete Davidson birlikteliği

Haberler 20.11.2021 - 09:16
2014 yılında rapçi Kanye West (44) ile nikah masasına oturan Kim Kardashian (40), yeni birlikteliğe yelken açtı.
West ile evliliğinden, ikisi biyolojik diğer ikisi taşıyıcı anne yöntemiyle dört çocuğu olan Kardashian, gönlünü komedyen Pete Davidson'a (28) kaptırdı.
İkili Kaliforniya sokaklarında el ele yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. Öte yandan Kardashian, sevgilisini annesi Kris Jenner ile de tanıştırdı.
Tam adı Peter Michael Davidson olan ünlü komedyen bir dönem, Cindy Crawford ile Rande Gerber'ın kızı model Kaia Gerber ile ilişki yaşamıştı.
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