Kim Kardashian ile Winnie Harlow’dan reklam işbirliği
ntv.com.tr
Kim Kardashian, yakında piyasaya çıkacak olan yeni makyaj koleksiyonu için model Winnie Harlow ile birlikte objektif karşısına geçti.
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Kim Kardashian, KKW Beauty adlı kozmetik markası için model Winnie Harlow ile işbirliği yaptı.
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Reality şov yıldızı ve girişimci Kardashian ile model Harlow, 13 Eylül’de çıkacak olan 12’li far paleti, parlatıcı ve üç çeşit rujdan oluşan koleksiyonu tanıtmak için objektif karşısına geçti.
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Kardashian ve Harlow, fotoğrafçı Greg Swales’e poz verdi.
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Aynı saç, makyaj ve benzer kostümlerle poz veren ikili, çarpıcı tanıtım fotoğraflarına imza attı.
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Kampanya görselini sosyal medya hesabından paylaşan Kardashian, “Bu koleksiyonu denemeniz için sabızsızlanıyorum” yorumunu yaptı.