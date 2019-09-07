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Kim Kardashian ile Winnie Harlow’dan reklam işbirliği

ntv.com.tr

Kim Kardashian, yakında piyasaya çıkacak olan yeni makyaj koleksiyonu için model Winnie Harlow ile birlikte objektif karşısına geçti.

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    Kim Kardashian, KKW Beauty adlı kozmetik markası için model Winnie Harlow ile işbirliği yaptı.

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    Reality şov yıldızı ve girişimci Kardashian ile model Harlow, 13 Eylül’de çıkacak olan 12’li far paleti, parlatıcı ve üç çeşit rujdan oluşan koleksiyonu tanıtmak için objektif karşısına geçti.

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    Kardashian ve Harlow, fotoğrafçı Greg Swales’e poz verdi.

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    Aynı saç, makyaj ve benzer kostümlerle poz veren ikili, çarpıcı tanıtım fotoğraflarına imza attı.

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    Kampanya görselini sosyal medya hesabından paylaşan Kardashian, “Bu koleksiyonu denemeniz için sabızsızlanıyorum” yorumunu yaptı.

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