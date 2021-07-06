Kim Kardashian İtalya elçisi oldu

Kim\n\n\nKim Kardashian, pandemi döneminde 127 bin 680 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'nın turistlik elçisi odu. ABD’li ekran yıldızı Kim Kardashian (40) bir haftadır İtalya’dan fotoğraflar paylaşıyor. Vatikan’ı ziyaret eden, İspanyol merdivenlerine giden yıldız, en son Aşk Çeşmesi’nin önünde poz verdi. Kardashian, İtalya’nın en ünlü lezzeti makarna keyfi yapmayı da ihkal etmedi. Kardashian’ın pandemide maddi manevi çok ağır kayıplar veren İtalya’ya turistik elçi olarak gittiği konuşuluyor. İşte Kim Kardashian'nın İtalya tatilinden fotoğraflar...