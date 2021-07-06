Kim Kardashian İtalya elçisi oldu

Kim Kim Kardashian, pandemi döneminde 127 bin 680 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'nın turistlik elçisi odu.

06.07.2021 - 12:43

Kim Kardashian İtalya elçisi oldu - 1
ABD’li ekran yıldızı Kim Kardashian (40) bir haftadır İtalya’dan fotoğraflar paylaşıyor. 

Kim Kardashian İtalya elçisi oldu - 2
Vatikan’ı ziyaret eden, İspanyol merdivenlerine giden yıldız, en son Aşk Çeşmesi’nin önünde poz verdi.

Kim Kardashian İtalya elçisi oldu - 3
Kardashian, İtalya’nın en ünlü lezzeti makarna keyfi yapmayı da ihkal etmedi. 

Kim Kardashian İtalya elçisi oldu - 4
Kardashian’ın pandemide maddi manevi çok ağır kayıplar veren İtalya’ya turistik elçi olarak gittiği konuşuluyor.
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İşte Kim Kardashian'nın İtalya tatilinden fotoğraflar...
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Kim Kardashian İtalya elçisi oldu - 7
Kim Kardashian İtalya elçisi oldu - 8
Kim Kardashian İtalya elçisi oldu - 9
Kim Kardashian İtalya elçisi oldu - 10
Kim Kardashian İtalya elçisi oldu - 11
Kim Kardashian İtalya elçisi oldu - 12
Kim Kardashian İtalya elçisi oldu - 13
Kim Kardashian İtalya elçisi oldu - 14
Kim Kardashian İtalya elçisi oldu - 15
Kim Kardashian İtalya elçisi oldu - 16
Kim Kardashian İtalya elçisi oldu - 17
Kim Kardashian İtalya elçisi oldu - 18

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