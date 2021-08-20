Kim Kardashian kalçasını mı küçülttü? (İmplant tartışması)

20.08.2021 - 13:43
Her ne kadar Kardashian, bu konuda yıllardır süregelen iddiaları yalanlasa da yani kalçasının doğal olduğunu, hiçbir estetik operasyon geçirmediğini savunsa da hayranları buna bir türlü inanmıyor.
21 MİLYON DOLARA SİGORTALATTI İDDİASI
2014 yılında Kim Kardashian'ın kalçasına 21 milyon dolara sigorta yaptırdığı ileri sürülmüştü. Kendisini bu konuda da o zaman birlikte olduğu Kanye West'in ikna ettiği de iddialar arasındaydı.
'SEDEF HASTALIĞI KALÇAMI BÜYÜTTÜ'
Bundan iki yıl sonra da Kardashian katıldığı bir programda kalçasına sağlık sebebiyle enjeksiyon yaptırdığını ve bunun sonucu olarak kalçasının görüntüsünün değiştiğini ileri sürmüştü. Sedef hastası olduğunu belirten Kardashian "İlk olarak annem Kris bacaklarımdaki lekeleri gördü ve benim sedef hastalığına yakalanmış olabileceğimi söyledi” dedi.
'KALÇAMDA GİRİNTİLER OLUŞTU'
Ünlü yıldız o sırada gittiği doktorun kendisine çare olarak kortizonlu iğne yaptığını belirterek, "Sonra da kalçamda dikkat çekecek derecede girinti ve çıkıntılar olacağını söyledi. Hatta bana ‘Herkes kalçana implant yaptırdığını düşünecek’ dedi. Gerçekten de onun söylediği çıktı" diye konuştu.
KORTİZON İĞNESİ OLDUĞU SÖYLEMİŞTİ
Kortizon iğnelerinin yarattığı çıkıntıların o dönemde Miami'de katıldığı bir partide giydiği elbiseden fark edildiğini anlatan Kardashian, kendisiyle ilgili "kalça implantı" söylentilerinin de o dönemde çıktığını ifade etti. "Bu benimle ilgili çok fazla bilinmeyen bir gerçek” diyen Kardashian, “Sedef hastalığı yüzünden birkaç yılda bir kortizon iğnesi oluyorum" şeklinde konuştu.